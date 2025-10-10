きょう2025年10月10日は、「昭和」を起点として考えた和暦では「昭和100年10月10日」だ。SNSでは、昭和100年を記念した投稿が相次いでいる。

「昭和100年10月10日10時10分」スクリーンショットも多数

和暦では令和7年だが、「昭和」では記念すべき100年目を迎える。SNSでは、「昭和100年10月10日」や、さらに「10」が並ぶ「昭和100年10月10日10時10分」との投稿が相次いでいる。

2度とない珍しい日付に、一般ユーザーからも「こういうのは大抵過ぎてから気付くんで 今日はわざわざアラームかけてまで準備してた」「せっかくの昭和100年10月10日だというのに10時10分10秒を見逃してしまったぜ」などとする声が上がっている。

人気漫画・アニメの『ぼのぼの』公式Xでは、「ただいま 昭和100年10月10日10時10分 を迎えたことをお知らせいたします」として、可愛らしいイラスト付きの投稿を行った。

6つ並んだ「0」は、笑顔や泣き顔、照れ顔などさまざまな表情を浮かべたぼのぼのの顔があしらわれている。

キーボードメーカーの「HHKB」も、「昭和100年10月10日10時10分」としてキーボードの写真を公開した。白いキーボードの一部を黒いキーキャップに変更したもので、黒い「100」の文字が浮かび上がっている。

メモリ製品を製造販売するトランセンドジャパンの公式Xは、「『昭和100年10月10日10時10分』をお知らせします #やってみたかった」。

電気機器メーカーの「SHARP」は、「本日は昭和100年10月10日の10つき10かで赤ちゃんの日おぎゃーおぎゃー」と投稿。

10月10日は、「アカチャンホンポ」が制定した「赤ちゃんの日」でもあるという。赤ちゃんがママのおなかにいる期間の「トツキトオカ」にちなみ、 赤ちゃんに「生まれてきてくれてありがとう」を伝える日なのだという。

北海道で暮らす"雪の妖精"シマエナガの写真を投稿しているアカウント「ぼく、シマエナガ。」は、「昭和１００年１０月１０日１０時１０分」として木の枝に止まったシマエナガの写真を添えた。

「なんでもない普通の日だけれどこの1分間なんだかとてもワクワクした」

芸能人や著名人らからの投稿もある。

『xxxHOLiC』の壱原侑子役や『ARIA』シリーズのアリシア・フローレンス役などで知られる大原さやかさんは、「昭和100年10月10日10時10分 なんでもない普通の日だけれどこの1分間なんだかとてもワクワクした昭和生まれ」と投稿。

「おはようございます すべてのあなたにとって すこやかないちにちとなりまますように」とした。

酒場詩人・居酒屋探訪家として活動する吉田類さんは、スタッフ更新のXアカウントで「10010101010」と投稿。

続く投稿で、「類スタッフです。ある筋から『今日は昭和100年10月10日だ。10時10分に祝うんだ』と連絡が入ったのですが何をしたら良いのか分からないので取り急ぎ投稿。イイネすると良い事があるかもです、、」と説明した。

ヴィジュアル系バンド「MALICE MIZER」のギタリストなどとして知られるK?ziさんは、「10月10日 金曜日 10:10」と表示されたスマートフォンのロック画面を添え、「昭和100年10月10日10時10分」としている。