フジミ模型2026年1月発売新製品に「1/72 ML27 陸上自衛隊 89式装甲戦闘車(2両入り)」と「チビマルゴジラ10EX-1 メカキングギドラ 豪華メッキ仕様」が登場
【1/72 ML27 陸上自衛隊 89式装甲戦闘車(2両入り)】 発送予定日：2026年1月28日 価格：3,300円 【チビマルゴジラ10EX-1 メカキングギドラ 豪華メッキ仕様】 発送予定日：2026年1月30日 価格：9,350円
フジミ模型は、「1/72 ML27 陸上自衛隊 89式装甲戦闘車(2両入り)」を2026年1月28日に発売する。価格は3,300円。
陸上自衛隊 89式装甲戦闘車が完全新規金型、1/72スケールモデルとして初登場。砲塔は旋回・砲身は仰角を付けることが可能な仕様となっている。
また、1月30日には「チビマルゴジラ10EX-1 メカキングギドラ 豪華メッキ仕様」も発売される。価格は9,350円。
メカキングギドラがゴールド&シルバーメッキをまとった豪華仕様で登場。頭部・胴体・翼・脚部・尾とそれぞれの部分で可動箇所を設けており、自由度の高いポーズが可能となっている。
