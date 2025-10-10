【1/72 ML27 陸上自衛隊 89式装甲戦闘車(2両入り)】 発送予定日：2026年1月28日 価格：3,300円 【チビマルゴジラ10EX-1 メカキングギドラ 豪華メッキ仕様】 発送予定日：2026年1月30日 価格：9,350円

「1/72 ML27 陸上自衛隊 89式装甲戦闘車(2両入り)」

　フジミ模型は、「1/72 ML27 陸上自衛隊 89式装甲戦闘車(2両入り)」を2026年1月28日に発売する。価格は3,300円。

　陸上自衛隊 89式装甲戦闘車が完全新規金型、1/72スケールモデルとして初登場。砲塔は旋回・砲身は仰角を付けることが可能な仕様となっている。

　また、1月30日には「チビマルゴジラ10EX-1 メカキングギドラ 豪華メッキ仕様」も発売される。価格は9,350円。

1/72 ML27 陸上自衛隊 89式装甲戦闘車(2両入り)

発送予定日：2026年1月28日
価格：3,300円
コードNO.4968728723655

□「1/72 ML27 陸上自衛隊 89式装甲戦闘車(2両入り)」のページ

チビマルゴジラ10EX-1 メカキングギドラ 豪華メッキ仕様

発送予定日：2026年1月30日
価格：9,350円
コードNO.4968728172224

　メカキングギドラがゴールド&シルバーメッキをまとった豪華仕様で登場。頭部・胴体・翼・脚部・尾とそれぞれの部分で可動箇所を設けており、自由度の高いポーズが可能となっている。

□「チビマルゴジラ10EX-1 メカキングギドラ 豪華メッキ仕様」のページ

(C)FUJIMI. All rights researved.