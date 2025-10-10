ローソン、“やき弁”とコラボした「からあげクン まるでやきそば弁当味」
ローソンは10月14日から、創業50周年を記念して、同じく今年で発売50周年を迎えたマルちゃんの人気カップ焼そばシリーズ「やきそば弁当」とコラボした「からあげクン まるでやきそば弁当味」を、北海道のローソン店舗で発売する。価格は298円（税込み）。
「からあげクン まるでやきそば弁当味」は、2024年3月にも北海道限定でしており、今回が2回目の販売。当時は発売から3日間で約4万食を販売するなど好評だった。
今回発売する商品は、香味野菜（にんにく、たまねぎ）にスパイスを加えた、「やきそば弁当」の味わいをイメージしたからあげクン。ほのかに磯の香りが引き立つように衣にあおさを配合し、「やきそば弁当」の味わいに近づけた。
「やきそば弁当」は、東洋水産が1975年に発売した、マルちゃんのカップ焼そばシリーズ。以来、北海道のソウルフードとして「やき弁」の名で親しまれている。
