【水に入れると大きくふくらむ 人体模型フィギュアマスコット】 10月17日より順次発売予定 価格：1回300円

キタンクラブは、カプセルトイ「水に入れると大きくふくらむ 人体模型フィギュアマスコット」を10月17日より順次発売する。

本商品は手のひらに収まるサイズの「人体模型フィギュアマスコット」で、心臓や胃、肺など全12種がラインナップ。水に浸けるとじわじわと巨大化し、ぷるぷる、ぬめっとした独特の質感となっている。

