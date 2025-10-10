カプセルトイ「水に入れると大きくふくらむ 人体模型フィギュアマスコット」が10月17日より順次発売水に入れると“何倍”にも大きく膨らむ
【水に入れると大きくふくらむ 人体模型フィギュアマスコット】 10月17日より順次発売予定 価格：1回300円
キタンクラブは、カプセルトイ「水に入れると大きくふくらむ 人体模型フィギュアマスコット」を10月17日より順次発売する。価格は1回300円。
本商品は手のひらに収まるサイズの「人体模型フィギュアマスコット」で、心臓や胃、肺など全12種がラインナップ。水に浸けるとじわじわと巨大化し、ぷるぷる、ぬめっとした独特の質感となっている。
