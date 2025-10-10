三層構造で、すっきり整理。毎日を支える高機能冷蔵庫【アイリスオーヤマ】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
急冷・霜取り・耐熱天板。手間なく使える、頼れる一台【アイリスオーヤマ】の冷蔵庫がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの冷蔵庫は、冷凍97リットル・冷蔵204リットル・野菜室70リットルの三層構造で、収納力と使いやすさを両立したモデル。
冷凍室は2段の引き出し式で、アイスや小物の保存に便利な貯氷スペース付きの上段と、高さのある食品が収まる下段を備える。冷蔵室はガラス棚・高さ調整可能な仕切り板・3段ドアポケット・マルチケースで構成され、食品の種類やサイズに合わせて自在に整理できる。
野菜室は真ん中配置で取り出しやすく、クリア引き出しで仕分けも簡単。庫内操作パネルでは冷蔵・冷凍それぞれの温度調節や急冷モードの切り替えが可能。急冷モードは食材の鮮度を保ち、作り立ての味を守る。
冷凍性能はJIS規格最高水準のフォースター対応。ファン式自動霜取りでお手入れも不要。トップテーブルは耐熱式で、電子レンジやトースターの設置にも対応。
まとめ買いも作り置きも、たっぷり入る頼れるアイテムだ。
