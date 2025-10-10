上田晋也 明石家さんまと食事中に“失言”顔色変わり大ピンチ 切り抜けた“史上最高の言い訳”とは
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）が10日までに更新されたテレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」にゲスト出演。過去に切り抜けたピンチについて語った。
同動画は「耳の穴かっぽじって聞け！」の未公開トーク。上田は昔から親交が深い古坂大魔王と共にゲスト出演し、売れていなかった頃の古坂を、既に司会者クラスになっていた自身が売り込んでいた過去を振り返った。
上田は「30歳くらいの時かな。さんまさんと何人かでお食事させてもらって、ちょうどボキャブラが終わったくらいの頃だっかかな。さんまさんに“ボキャブラ世代でおもろいやつ誰がおるねん”って聞かれて“古坂大魔王っていう日本一おもしろいやつがいるんですよ”って」と明石家さんまにも古坂を売り込んだことを回顧。
しかし「“日本一ってことは俺よりおもろいんか”ってガチトーンになった」とさんまの顔色が変わり大焦り。「“古坂は日本一だけどさんまさんは世界一じゃないですか”って言ったら“おお、せやろ。そいでそいで”って」瞬時に機転を利かせたことを臨場感たっぷりにトークし「人生で一番うまい言い訳をその時やって切り抜けた」と自画自賛した。