ユーハイムの新作♡「リトルバウム」で叶えるふんわり幸せスイーツタイム

バウムクーヘンといえばユーハイム。その伝統とこだわりを受け継ぎながらも、より軽やかで新しいおいしさを楽しめる新商品「リトルバウム」が登場しました。たまごの力でふんわり焼き上げた生地に、バターと生クリームのコクがとけあう優しい味わい。プレーン・チョコレート・キャラメルナッツの3種が揃い、おやつ時間をもっと幸せにしてくれます♡

ユーハイムの伝統から生まれた「リトルバウム」

ユーハイムの新作「リトルバウム」は、その名の通り手のひらにすっぽり収まるかわいいサイズ。ふんわりと軽やかな食感が特徴で、従来の“しっとり系バウム”とはひと味違う仕上がりです。

国産バターを100％使用し、生クリームを加えることで口どけはしっとり、香りはふくよかに。たまごの力を活かしたふわふわの生地が、噛むたびに素材の豊かな香りを広げてくれます。

オフィスや自宅など、どんなシーンでも心がほっとする“おやつバウム”です。

気分で選べる3つのフレーバー♡

「リトルバウム」は、プレーン・チョコレート・キャラメルナッツの3種類。プレーンは、たまごとバニラの香りがやさしく広がる定番の味。

チョコレートは、乳化剤不使用のユーハイムオリジナルチョコを使用し、まろやかな甘さを実現。

キャラメルナッツは、自家製プラリネペーストによる香ばしいナッツの風味が魅力です。どれも上品な甘さで、コーヒーや紅茶と相性抜群♪

ギフトにもぴったりなサイズと価格

個包装のリトルバウムは、単品でも詰め合わせでも楽しめるのが魅力。プレーンは195円、チョコレートとキャラメルナッツは各216円（税込）。

詰め合わせは5個入（1,145円）、10個入（2,290円）、15個入（3,456円）で展開され、贈り物やお土産にもぴったりです。

見た目はリトルでも、満足感はビッグサイズ。自分へのご褒美にもおすすめです♡

ふんわり幸せを運ぶユーハイムの新定番

ふんわりやわらかく、優しい甘さが広がる「リトルバウム」。軽やかだけれど上品なコクがあり、ひと口で思わず笑顔になれるおいしさです。

ユーハイムが紡いできたバウムクーヘンの伝統に、新しい風を吹き込むこのスイーツで、あなたのティータイムをもっと特別にしてみませんか♪