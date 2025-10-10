フィリーズは延長11回サヨナラ負けで終戦

【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

衝撃的な幕切れに、嘆きの声が止まらない。フィリーズは9日（日本時間10日）、敵地で行われたドジャースとの地区シリーズ第4戦に延長11回の末に1-2で敗れ、2025年シーズンが終了。フィラデルフィアの地元メディア関係者は続々とSNSで悲痛な言葉を投稿した。

同点の11回2死一、三塁で登板したフィリーズのオリオン・カーカリング投手は四球で満塁とすると、アンディ・パヘス外野手をバットを折る投ゴロに仕留めたかに見えた。しかし、打球を弾き、慌てて本塁へ送球したがそれてしまい、三塁走者が生還。痛恨のサヨナラ負けとなった。

地元放送局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」のジョン・クラーク氏は、「これは正真正銘、衝撃的だ」とX（旧ツイッター）に投稿。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のフィリーズ番のマット・ゲルブ記者も「ヤバい試合を終え、シーズンが終了。マジか」と絶句していた。

さらに、地元ラジオ局「KYW ニュースラジオ」のデーブ・ウラム氏は、「フィリーズにとってはシンプルに胸が張り裂けるような敗戦だ」と悲しんだ。予想だにしない終戦に、記者陣も悔しさをにじませた。カーカリングの一球が招いたまさかの結末は、ファンだけでなく取材陣の心にも深く刻まれたといえる。（Full-Count編集部）