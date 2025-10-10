¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¤¹¤Í¡×½ÇÉã¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢34ºÐÂç²Ï½÷Í¥¡Ö±«½÷¤Õ¤¿¤ê·ã±«¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍ¾Äø¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ÎÍâÆü¡¢ÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÌîÂ¼Ëã½ã(34)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤¬¡¢·ã¤·¤¤±«¤ÎÃæ¤Çà²°Âæ¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²°Âæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¡¢´¥ÇÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£·ã¤·¤¤±«¤Ë¡Ö±«½÷¤Õ¤¿¤ê·ã±«¤¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢Å·°æ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë±«¤ò¥³¥Ã¥×¤Ç¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡Ä¡£
¡¡¡ÖÍë¤âÌÄ¤Ã¤Æ²á¹ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡×¤È½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤ë¼¶¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¤ò¤«¤·¡×¤È¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤³¤ÎÍâÆü¡¢ÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¤ªÅ¹¤´Â¸¤¸¤Ç¡×¡Ö±«½÷¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÍ¾Äø¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï½ÇÉã¤¬ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¡£2024Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤Þ¤Ò¤í(µÈ¹âÍ³Î¤»Ò)¤Î¿ÆÍ§¡¦¤µ¤ï¤Ç½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£