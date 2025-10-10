àÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥óá¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é10Ç¯¡Ö¤¤ã¡ª¤Ø¤½½Ð¤·¡ª¡×35ºÐ½÷Í¥àÆæ¥Ý¡¼¥ºá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¸¤ã¤ê¤ó»Ò´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤½¤í¤½¤í¤ªÊ¢¤Ï¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»°¸Í¤Ê¤Ä¤á(35)¤¬à¤Ø¤½½Ð¤·á¤ÇÆæ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤í¤½¤í¤ªÊ¢¤Ï¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡£Ãå¤Æ¤âÃ¦¤¤¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¨Àá¡£¥ª¡¼¥¿¥à¥ª¡¼¥¿¥à¡ª²«¿§¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼ used¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£ÀÄ¿§¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Ç¤ª¤Ø¤½¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤Î²«¿§¤¤»ÙÃì¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅÅÃì»Ù¤¨¥ï¥¤¥ä¡¼Ææ¥Ý¡¼¥º¤¬²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤¤ã¡ª¤Ø¤½½Ð¤·¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤Ø¤½½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤ê¤ó»Ò´¶¡Ù¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿»°¸Í¤Ï2015Ç¯¤ËÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê¡ÖÁ°È±ÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Á°È±¤òÃ»¤¯ÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤¿à¤Ñ¤Ã¤Ä¤óá¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£