札幌市西区山の手の住宅街で１０月９日夜、相次いでクマが目撃されました。



居座るクマの姿も撮影されていて、付近では警戒が続いています。



地面に顔を向け、何かを探すようなしぐさを見せる１頭のクマ。



（山本記者）「住宅の庭に面した見通しの良い林の奥でクマが目撃されました」



９日午後９時半ごろ、札幌市西区山の手５条１０丁目の住宅の裏の林でクマ１頭が目撃されました。



このあたりは住宅が多く立ち並んでいる場所です。





クマの映像を撮影した住民はー（目撃者）「一番左の根元の太い木がクリの木で、あそこにクマがいるのがわかった。クリを食べているのはすぐにわかった。クマだと思ったときは震えが止まらなかったです」目撃した女性が通報し、警察が現場にかけつけると、そこには住宅の裏に居座るクマの姿がー（山本記者）「札幌市の職員が茂みのほうに光を当てて、クマがいるかどうか確認しています」現場では警戒が続きましたが、クマは森の方へ立ち去りました。

実はこの目撃のおよそ２時間前にも、付近を歩いていた女性が道路上にいるクマ１頭を目撃していました。



山の手小学校から目撃現場までの距離はわずか４００メートルほどでした。



相次ぐクマの目撃から一夜明け、山の手小学校では見守り登校を実施したほか、児童に付き添う保護者の姿が多く見られました。



（保護者）「学校の住所と近いところで目撃されたので心配」



（保護者）「夕方は習い事しているので歩かせられない」



目撃が相次いだ地域では草を刈ったあとが見られました。



町内会では住民の不安を少しでも解消しようと、クマを住宅街に近寄らせない対策に追われています。



（山の手第３２町内会 中村昭会長）「広い面積は出来ないが、空き地の草刈りをして隠れ家を少なくすることはやっている。みんな怖がっています。家のすぐそばだから。不安がいっぱい」



札幌市によりますと、１０日朝の痕跡調査で、目撃場所付近から古いクマのフンが見つかったことから、過去にもクマがこの場所にいたとみられています。



また、付近にはクリの実が複数落ちていて、食べ物を探して住宅街に降りてきた可能性もあるということです。



道によりますと、２０２５年はクマのエサとなるドングリが広範囲で凶作。



ヤマブドウやコクワが平年並みかやや不作となっていて、クマ出没が相次ぐ理由のひとつと考えられています。



警察は、付近の住民に夜間の外出を控えるよう注意を呼びかけています。