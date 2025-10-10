万博「つじさんの地図」最終版公開「これにて更新終了」報告 “黙認”や協力に感謝、そして長文メッセージ
大阪・関西万博の会場（大阪・夢洲）の非公式マップをSNSで更新しつづけてきた「つじさん」（@t_tsuji）が9日、「更新終了」を明らかにした。
【画像】万博「つじさんの地図」最終更新版
万博開幕時に公式マップにさまざま意見が寄せられるなか、つじさんがパビリオンなどの細かな位置や予約の要・不要などをまとめて、掲載したのが始まり。来場者に重宝されるとともに、SNSで拡散される万博の象徴にもなり、さまざまなメディアで紹介された。
つじさんは9日、Xで「万博のパビリオン巡りを主目的とした最終地図Ver2.24をコンビニ印刷できるよう登録」とつづり、情報を更新。
更新情報は「トゥンクトゥンクの位置追加」「一部自由入場の追加（住友館、電力館等）」。そのほか「うちわ」や外国語バージョンの状況も伝えた。
そして「これにて更新終了です」とし、「黙認してくれた万博協会、更新のアイデアをくれた人、感謝を伝えてくれた人、印刷して枚数をモチベーションにしてくれた人たちのおかげで最後まで走りきれました 本当にありがとうございました」と感謝をつづった。
さらに「横浜万博で私と同じように地図を作ろうと考えている人へ＆『SNSと万博』についての展望（長文）」として、別途に投稿。著作権を踏まえて自身の取り組みの振り返りなど、未来へのレガシーをつづった。万博は13日に閉幕する。
