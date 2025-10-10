公明党の斉藤鉄夫代表は１０日、自民党の高市早苗新総裁との会談を終え、会見に臨み、企業・団体献金、政治とカネ問題についての考えに隔たりがあるとして連立解消を申し出たと発表した。

テレビ局各局では、斉藤代表の会見を生中継。斉藤代表は１時間半の協議を終え「３つの懸念、２つは高市総裁の丁寧なご説明があり、共有できた」と語ったが「しかしながら重視した政治とカネの基本姿勢で意見の相違がございました」と述べた。

そして「自民党と改めて連立を組むのなら、企業・団体献金の規制強化や不記載事案の全容解明、けじめの具体的な行動がなければならない」とし、「国民民主党とともに主張している企業・団体献金の受け手を党本部と都道府県連に絞る規制強化の実現を求めた」ところ、自民党側の回答は「これから検討する」という、求めている答えとは程遠いものだった。

「国政選挙後に新たに不記載問題に関連した秘書が略式起訴されるなど、新たな事柄が起こっており、より一層の全容解明やケジメが望まれているにも関わらず、すでに決着済みと国政運営に取り組む姿勢は、国民の感情とかけ離れており、政治の信頼回復はおぼつかないと考えている」と厳しい言葉で断じていた。