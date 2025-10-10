µð¿Í¡¦²¬ËÜ¡¡CS¤Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÄ´À°¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Ï10Æü¡¢¤¢¤¹11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëDeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ø¸þ¤±¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÄ´À°¡£Å¨¾¤¬·É±óÁý¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎCS¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼±þ±çÀÊ¤â¥Û¡¼¥àÍÑ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢GÅÞ¤Î±þ±ç¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¾åÉô¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤â¡Ö´ðËÜ¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤¹¤·¤Í¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£