タレントの梅宮アンナ（５３）が１０日、神奈川県の県民共済みらいホールで開催されたアピアランスケアセミナー「神奈川県×ファンケル×キリン共催 アピアランスケアセミナーその人らしさを、がん治療のそばに。−アピアランスケアという言葉を知っていますか？−」にスペシャルゲストとして登場した。

梅宮は昨年８月に乳がんを公表しており、写真とともに壮絶な闘病を振り返った。「乳がんですと言われた時の気持ちはびっくりしなかった。むしろ私の順番がまわってきたんだなと思った」と心境を明かし、「父が肺がんとかだった。（家族の）周りの人たちはがんが多かった。がんが身近なものだったので、私もなるのかなとうっすら思っていた。乳がんですよって言われた時は悲しくもないし、ビックリもしないし、順番がまわってきた。がんと一緒に人生を進んでいくんだな」と受け入れ、決心したという。

アピアランスケアとはがんやがんの治療に伴い外見が変化（肌や爪の変化、髪の毛やまゆ毛・まつ毛が抜けるなど）してもその人らしく社会生活を送れるよう患者さんを支えること。この日も梅宮は明るい色のセミロングのウィッグで登場。がんを言い渡された時には「パニックはなかった」というが、「一番は髪の毛が抜けるというのがショックでした」と話した。

それでも「私ががんになったことで、少しでも世の中が変わっていけたらという意味で発信を始めた。自分がトラブルに陥った時に必ず思うようにしていることがある。何か意味があるんじゃないかなと。私が乗り越えるべきものだという思いを持って、今回も私ががんになったことは何か意味があって、無駄じゃないと思っている。世の中に、誰かのためにできることがあると思う」とタレントという影響力を持つ立場としての使命感を口にした。

さらに「今回、がんになったということはがんに関することで社会に貢献できたり、お仕事になったら新しい道ができる。新しいことはわくわくする。医療の最先端の治療にも興味があった。これを体験するにはある意味すばらしい世界にいくんだなと思いました」と前向きな言葉を語り続けた。

５月にはアートディレクターの夫・世継恭規氏とスピード結婚。「最初は頼り方が分からなかった」と言う。その上で「がんになっていなかったら今でも一人だったと思います」と話し、「病院に行くと夫婦でいらっしゃっている方を見ると『私はいないんだな』とすごく思い知らされた。そういう時に１人で頑張っちゃっているのかなと思った。やはり病気をしたからこそ誰かと一緒に生きていきたいと思った」と結婚した夫への思いも明かした。