

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





50786.24 ボリンジャー:＋3σ(26週)

50079.88 ボリンジャー:＋3σ(25日)

50042.60 ボリンジャー:＋3σ(13週)

48499.78 ボリンジャー:＋2σ(25日)



48088.80 ★日経平均株価10日終値



47840.49 ボリンジャー:＋2σ(13週)

47678.23 6日移動平均線

47393.79 ボリンジャー:＋2σ(26週)

46919.68 ボリンジャー:＋1σ(25日)

46477.37 均衡表転換線(日足)

45769.50 新値三本足陰転値

45638.38 ボリンジャー:＋1σ(13週)

45339.58 25日移動平均線

45230.14 均衡表基準線(日足)

45216.13 均衡表転換線(週足)

44001.34 ボリンジャー:＋1σ(26週)

43759.48 ボリンジャー:-1σ(25日)

43436.27 13週移動平均線

42502.49 75日移動平均線

42190.88 均衡表雲上限(日足)

42179.38 ボリンジャー:-2σ(25日)

41234.15 ボリンジャー:-1σ(13週)

41127.78 均衡表基準線(週足)

40951.37 均衡表雲下限(日足)

40608.89 26週移動平均線

40599.29 ボリンジャー:-3σ(25日)

39454.95 200日移動平均線

39032.04 ボリンジャー:-2σ(13週)

37216.44 ボリンジャー:-1σ(26週)

36829.93 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35373.07 均衡表雲上限(週足)

33823.99 ボリンジャー:-2σ(26週)

30431.55 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 89.59(前日88.99)

ST.Slow(9日) 88.53(前日89.05)



ST.Fast(13週) 95.14(前日97.34)

ST.Slow(13週) 93.94(前日94.67)



［2025年10月10日］



株探ニュース

