　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


50786.24　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
50079.88　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
50042.60　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
48499.78　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

48088.80　　★日経平均株価10日終値

47840.49　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
47678.23　　6日移動平均線
47393.79　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
46919.68　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
46477.37　　均衡表転換線(日足)
45769.50　　新値三本足陰転値
45638.38　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
45339.58　　25日移動平均線
45230.14　　均衡表基準線(日足)
45216.13　　均衡表転換線(週足)
44001.34　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
43759.48　　ボリンジャー:-1σ(25日)
43436.27　　13週移動平均線
42502.49　　75日移動平均線
42190.88　　均衡表雲上限(日足)
42179.38　　ボリンジャー:-2σ(25日)
41234.15　　ボリンジャー:-1σ(13週)
41127.78　　均衡表基準線(週足)
40951.37　　均衡表雲下限(日足)
40608.89　　26週移動平均線
40599.29　　ボリンジャー:-3σ(25日)
39454.95　　200日移動平均線
39032.04　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37216.44　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36829.93　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35373.07　　均衡表雲上限(週足)
33823.99　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30431.55　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　89.59(前日88.99)
ST.Slow(9日)　　88.53(前日89.05)

ST.Fast(13週)　 95.14(前日97.34)
ST.Slow(13週)　 93.94(前日94.67)

［2025年10月10日］

株探ニュース