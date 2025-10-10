Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É»£±Æ¤Ç15Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤òÀä»¿¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡×
½÷Í¥Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¡¢À¾Â¼¹¸°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎD2C¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDIG¡Ê¥Ç¥£¥°¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥í¡¼¥ó¥Á²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯2·î¤Î¼ç±éÉñÂæ¤Î¥²¥Í¥×¥í°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¶¦¤ËÌ³¤á¤ë·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ê46¡Ë¤È»£±Æ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¡¼»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤ÇÂô¿¬¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
·¦ÄÍ¤È¤Î¶¦±é¤ÏÌó15Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤¯¤Æ¡¢·¦ÄÍ¤µ¤ó¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¦¥¨¥¢¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÃå¤Æ³¤³°¤ÎÀã»³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÃå¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³¹Ãæ¤Ç¤âÃå¤é¤ì¤Æ¡¢Àã»³¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç³Ê¹¥¤è¤¯¤¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖDIG¡×¤ÏÀ¾Â¼¤È¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î°ìË¡»ÕÂóÌç»á¡¢¥¹¥Î¡¼¥¦¥¨¥¢¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤ÊBlan¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ©ºî¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Î¡¼¥¦¥¨¥¢¤«¤é»Ï¤á¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£