ドル円１５２．８０近辺、ユーロドル１．１５６５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は152.80近辺、ユーロドルは1.1565近辺で推移している。ドル円は公明党が自民党との連立離脱を表明したこと受けて、一時152.39レベルまで下落した。しかし、円買い反応は一時的にとどまっており、ほぼ報道時の水準へと戻している。



ユーロドルは狭いレンジで売買が交錯している。東京朝方に1.1556レベルの安値を付けたあと、東京午後には1.1578レベルまで買われた。小幅にユーロ買い・ドル売りの動きとなった。ただ、足元では前日ＮＹ終値1.1564付近へと戻す動きがみられており、方向性は乏しくなっている。



USD/JPY 152.92 EUR/USD 1.1569 EUR/JPY 176.93

