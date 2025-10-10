メインシナリオ･･･上値模索、153.50が最初の関門。昨日まで6連騰となっている。過熱感はあるが、前日も下ヒゲが長い陽線となり、押し目買い意欲は強い。今日も上値を試しそうだ。節目の153.50が最初の関門。同水準を突破すれば、節目の154.00を試そう。154.00も上抜くと、2月12日の高値154.80や節目の155.00がターゲットになる。155円台に乗せるようなら、2月3日の高値155.89や節目の156.00を目指すとみる。



サブシナリオ･･･反落となれば、節目の152円付近が支持になる。151円台に沈むと、8日の安値151.74や節目の151.00が意識される。151円割れとなれば、7日の欧州中盤以降、支持となっていた150.70付近や節目の150.00に注目したい。



