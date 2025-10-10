¥ª¥ê¼ã·î¡¡ÂÇ·â¸þ¾å¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¤ª¤«¤²¡©¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÈÝÄê¡Ö°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡×
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤¬10Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£3°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤È¼ã·î·òÌðÊá¼ê¡Ê30¡Ë¤¬½ÐÀÊ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤È¤ÏÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç²ñ¸«¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î»þ¤Ë¼ã·î·¯¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ã·î·¯¤ÎÁ°¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ã·î¤Ï¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤³¤«¤éÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÀï¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¿·¾±´ÆÆÄ¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡Ö°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡×¤È¡ÈÈÝÄê¡É¡£¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤¬À¨¤¯¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡¢¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄûÀµ¡£¼ã·î¤¬¡Ö¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ã·î¤Ï¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«ÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤Õ¤Ã¤Æ¡ÖÅê¼ê¼¡Âè¤ä¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¤Þ¤¢¡¢À¶µÜÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¼ã·î¤¬ÊÖ¤·¡¢Å¨¾VSÀµÊá¼ê¤Î¡È¤ä¤ê¼è¤ê¡É¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£