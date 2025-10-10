歌人、俵万智さんを作った書物とは……無口だった父が愛した画家の記憶と

第１歌集『サラダ記念日』で１９８７年に社会現象を巻き起こした歌人、俵万智さん（６２）は現代人の心に届く歌を詠み続けてきました。

４月に刊行した言葉の指南書『生きる言葉』（新潮新書）はベストセラーとなっています。言葉の魔術師を形づくってきたのは、歌集からエッセー、絵本まで幅広いジャンルの本でした。

『踊り候え』鴨居玲著（神戸新聞総合出版センター） １６５０円、品切れ

最大の理解者

「父の死を歌にしていいのか葛藤がありました。でも、思いがあふれてくる。『どっちを選ぶか』と聞けば、父は『歌う方』と言ってくれると思ったんです」

昨年亡くなった父、好夫さんへの挽(ばん)歌(か)「白き父」（２０首）で今年の短歌研究賞を受賞し、９月下旬の授賞式で語った。現代短歌界の旗手の背後には、いつも父の愛情があった。受賞作は最大の理解者を失った悲しみが底流し、清冽（せいれつ）な印象を残す。

〈サルタンバンクの絵はがき間近に見せやれば「ピ、カ、ソ」と動く唇〉

巻頭歌は絵画を愛した好夫さんの最晩年の挿話だ。「小さい頃は遊園地でなく美術館に連れて行ってもらった。それで私も絵が好きになったんです」。北杜夫さんファンの父の影響で、『どくとるマンボウ航海記』にも出会った。１９７０年代に当時最強の磁石を生み出した研究者は、娘にとって「絵や文学で世界を広げてくれる」存在だった。

スペインへ旅

好夫さんがとりわけ好んだ洋画家が鴨(かも)居(い)玲(れい)だ。フランス、スペイン、ブラジルなどを流れ歩き、８５年に５７歳で自殺した。酔っ払いや廃兵などを素材に、暗くも油絵らしい透明感のある作品を残した。

〈珍しく饒(じょう)舌(ぜつ)になる父がいて「鴨居玲」とはいかなる絵描き〉

９１年に出した第２歌集『かぜのてのひら』に俵さんが収めた１首だ。当時、ＮＨＫの番組「日曜美術館」で司会をしていた俵さんがその名を口にすると、日頃口数の少ない好夫さんが「画廊で画家本人を見て『鴨居玲だ』と思ったことがあった」と楽しそうに話したという。

番組収録のため鴨居のエッセー集『踊り候（そうら）え』を読み、衝撃を受けた。スペイン・バルデペニャスの滞在記やファッションデザイナーの姉、鴨居羊子とのとぼけたやり取りなどが軽妙な筆でつづられる。「画家には文章がうまい人が多いなと改めて感じました」。特に、陽気でのんきなスペインの村人との交遊録は抱腹絶倒ものだ。

陰影に満ちた鴨居の人物像に興味を持ち、自ら希望して旅番組でバルデペニャスを訪れた。鴨居のことを覚えていて、涙を流す人もいた。暮らしぶりは自給自足に近い素朴なもので、人々は温かかった。「私の村の酔っ払い」をはじめ、鴨居の絵画そのままの様子があった。

「鴨居は暗い絵が多いけど、スペインの絵だけは人間味があふれている。こういう人たちに囲まれていたから描けたんだなと思えた。１冊の本が自分をここまで連れてきたんだと感銘を受けました」。反面、自らも芸術家であるだけに、感じたことがある。「鴨居は『ここにいると心地よすぎて画家としてはダメだ』と考えて、スペインを去ったのかもしれませんね」

旅の刺激によって歌の連作も生まれた。

収集家と出会う

『踊り候え』はさらなる縁を広げた。「日曜美術館」の収録を通じ、生前、画家と親交のあった鴨居作品コレクターの久利計一さんと知り合ったのだ。好夫さんとともに久利さんの自宅を訪ね、鴨居作品を鑑賞する機会も得た。

８９年に風来舎から出版された本書は、長く絶版となっていた。久利さんの尽力で新装復刻されたのは、２０２３年のことだ。末尾には俵さんがメッセージを寄せている。

〈絵画作品から受ける深刻な印象とは一味違う、チャーミングな人柄を感じさせてくれる一冊だった（中略）鴨居の筆力おそるべし、である〉

「絵画を見ているとその前後を流れる時間や、描かれていないものにも思いをはせることがあり、短歌もそうありたいなと思います。世界をどう切り取って、何をクローズアップするか。画家は絵筆で考え、歌人は言葉で行っているのかな」（武田裕芸）

俵万智（たわら・まち） １９６２年生まれ。早稲田大在学中に短歌を始めた。９６年から読売歌壇選者を務め、２０２１年に迢空賞を受賞した。２３年に紫綬褒章。