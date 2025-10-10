お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが８日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、パンサー・尾形貴弘をゲストに招いた。尾形は若手時代にジャングルポケット、ジューシーズらトリオ３組でレギュラー出演していたテレビ朝日系「３３３ トリオさん」を回想した。

尾形は、良ちゃんから「本気でコンクリートの上とかで投げられてましたもんね？」と聞かれると「投げられた…」と述懐。金ちゃんはジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二氏の名を挙げ「ガチで喧嘩しましたよね？斉藤さんとかと」と話すと、尾形は「あれはもう斉藤が悪いからね…。なんで俺が殴られなくちゃいけないみたいな。俺ももう弱い立場だったから…」と振り返った。

良ちゃんは「『−トリオさん』は、けっこう衝突ありましたもんね。わりと」と苦笑。トータルテンボス・藤田憲右が関係の修復に奔走していたと振り返り「集めて『お前ら、仲直りしろよ？』って。飲みに行って。青春でしたね？」と聞くと、尾形は「青春だねぇ…」と目を細めていた。