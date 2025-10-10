¡Ú¶²ÉÝ¡ÛÌÜ¤Î²¼¤ò4¿ËË¥¤¦¥±¥¬¡ÄÈï³²½÷À¡Ê82¡Ë¸ì¤ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡Ö¥Ð¡¼¥Ã¤ÈÍè¤Æ´é¤ò¡Ä¡× ´é¡¦Æ¬¤òÁÀ¤¦¥¯¥Þ Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¿Í¡§
¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¡ÄËÜÅö¤Ë¡Ä¡£
10·î9Æü¡¢¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ¡¦ÂçÀç»Ô¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿82ºÐ¤Î½÷À¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢10·î8Æü¤ÎÄ«¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö´é¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿½÷À¸ì¤ë
¡½¡½¥¯¥Þ¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆÍè¤¿µ¤ÇÛ¤Ï¡©
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¿Í¡§
Á´Á³¡Ä¡£¡Ö¥Ð¡¼¥Ã¡×¤ÈÍè¤Æ¡Ö¥Ï¡Á¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡Ö¥ï¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡£
ÇØ¸å¤«¤éÆÍÁ³¸½¤ì½÷À¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¥¯¥Þ¡£
ÀµÌÌ¤Ë²ó¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙ½÷À¤ËÈô¤Ó¤«¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢½÷À¤ÏÌÜ¤Î²¼¤ò£´¿ËË¥¤¦¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¯¥Þ¤Ï¤É¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡©
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¿Í¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¡Ê´é¡Ë¡£Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ê´é¤Ë¡ËÍè¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£ÂÐ±þ¤È¤«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¯¥Þ¤¬Íè¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¥¯¥Þ¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å½±¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¤«¤«¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥±¥¬¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Ê¡£
¥¯¥ÞÆ±»Î¤Î¤±¤ó¤«¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿Í´Ö¤Ë¤â¡Ä
³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¡£
7Æü¤Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¡¦¾ÂÅÄ»Ô¤Î±Ä¶ÈÃæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¼«Æ°¥É¥¢¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿¥¯¥Þ¤¬Å¹Æâ¤ò×Ñ×Ë¡£
Çã¤¤ÊªµÒ¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬¿Í¤ò½±¤¦ºÝ¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤É¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆüËÜ¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¸¦µæ½ê¡¡ÊÆÅÄ°ìÉ§½êÄ¹¡§
¥¯¥ÞÆ±»Î¤¬»Í¤ÄÂÆ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÉ¡¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤±¤ó¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ¬¤òÁÀ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÎÉ¡¤ò¤«¤ó¤ÇÃâÂ©»à¤µ¤»¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¿Í´Ö¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ê´éÌÌ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¯¥Þ¤Î¹¶·â90¡ó¤¬¡Ö´éÌÌ¡×¡ÖÆ¬Éô¡×¤Ë¤â
¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡Ù¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¡¦¾ÂÅÄ»Ô¤Ç¥ê¥ó¥´ÇÀ±à¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëµÜÅÄ°ìÌÀ¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢´é¤ËÂç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Î½ýº¯¤Ç¤¹¤«¡©
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµÜÅÄ°ìÌÀ¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¡¢¤³¤³¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢Á´Éô¡£Á°»õ¤È¿°¤«¤é¡¢¤³¤³¡Ê¸ý¤Ï¡ËÂ¤ÎÆù¤ò°Ü¿¢¤·¤¿¡£
µÜÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£¤«¤éÌó20Ç¯Á°¡¢ÇÀ±à¤Ç¤Îºî¶ÈÃæ¤ËÆÍÁ³¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ê¥¯¥Þ¤Ï¡Ë²¶¤òÌÜ³Ý¤±¤ÆÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¥¬¥Ð¥Ã¤È¡Ä¡£
²¶¤¬¤³¤¦¡ÊÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸å¤í¤«¤éÆ¬¤ò¤«¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ê¼ó¤ò¡Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤ËÈ¿Å¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤¬¡£
¤¿¤Ö¤ó¡¢¸ý¤ò³«¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¸ý¤ò¥¬¥Ö¥¬¥Ö¤È¤«¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡£
´é¤äÆ¬¤ò¤«¤Þ¤ì¡¢ÉÎ»à¤Î½Å½ý¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜÅÄ¤µ¤ó¡£
ÈéÉæ¤Î°Ü¿¢¤Ê¤É5ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ï¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÅÄ¤µ¤ó¡§
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡ÊÉªÂÇ¤Á¡Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¯¥Þ¤ÎÉ¡¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤¢¤ì¡ÊÉªÂÇ¤Á¡Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡£
¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë³°½ý´µ¼Ô¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¿½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¤ÎÅÚÅÄ°å»Õ¤Ï¡Ä¡£
½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡ µßµÞ²Ê¡¡ÅÚÅÄ±Ñ¿Ã°å»Õ¡§
½©ÅÄÂç³Ø¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Êý¤Î9³ä¤¬´éÌÌ¤ò¼õ½ý¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´é¤ò¤ä¤é¤ì¤ë¤ÈÎ®¤ì¤¿·ì¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃâÂ©¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½Ð·ìÀ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´éÌÌ³°½ý¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
½±¤ï¤ì¤¿20¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢£¹³ä¤¬´é¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¡Ä¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿È¤ò¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½»Âð³¹¤Ç¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡
ÆüËÜ¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¸¦µæ½ê¤ÎÊÆÅÄ°ìÉ§½êÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä
¡¦¹²¤Æ¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¿¤Ã¤¹¤°¸å¤º¤µ¤ë
¡¦ÌÚ¤äÅÅÃì¤Ê¤É¤ò¾ã³²Êª¤Ë¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò¤È¤ë
¡¦Æ¨¤²¹þ¤á¤ë·úÊª¤ä¼Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÈòÆñ
¡ÚNG¹ÔÆ°¡ÛÂçÀ¼¡¦¼ê¤ò¹¤²¤ë¡¦ÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤ë
¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥Þ¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ºÇ½ª¼êÃÊ¤ò½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÎÅÚÅÄ±Ñ¿Ã°å»Õ¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡Ö´éÌÌ¡×¤È¡ÖÆ¬Éô¡×¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Î¾É¨¤ò¤Ä¤¤¤ÆºÂ¤ë
¢¼ó¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼ó¤Î¸å¤í¤ÇÎ¾¼ê¤òÁÈ¤à
£¤ª¤Ê¤«¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤ËÁ°¤Ë¤«¤¬¤ó¤Ç¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤ÎËÉ¸æ»ÑÀª¤Ç´éÌÌ¡¦¼ó¤ÎÆ°Ì®¡¦¤ª¤Ê¤«¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤Ø¤Î¹¶·â¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯ÅÙ¡¢½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿70¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ËÉ¸æ»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤¿7¿ÍÁ´°÷¤¬½Å½ý¤òÌÈ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×10·î10ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë