ナゲッツ退団後から移籍先が決まらないウェストブルック…中国チームが超高額オファー？

6月にデンバー・ナゲッツとのプレーヤー・オプションを破棄し、制限なしFA（フリーエージェント）として今夏を迎えていたラッセル・ウェストブルック。今シーズンの所属先には注目が集まっていたものの、来月に37歳を迎えるベテランガードは、依然としてどのチームとも契約を交わしていない。

一時はサクラメント・キングスが濃厚な移籍先として噂されていたが、ウェストブルックの獲得には現時点で至らず。『Sactown Sports』のカーマイケル・デイブ氏が同メディアの手掛けるポッドキャストに出演した際、ウェストブルックが中国リーグから巨額のオファーを受けている可能性があることを示唆した。

「彼（ウェストブルック）は中国チームから、半シーズンほどのオファーを受けているようだ。しかもその金額は、キングスが提示できる額の4倍にも迫る数字だと聞いている」

昨シーズン、ウェストブルックはナゲッツで75試合（先発36試合）に出場し、1試合平均13.3得点4.9リバウンド6.1アシスト1.4スティールをマーク。プレーオフの地区2回戦ではオクラホマシティ・サンダーとの7戦すべてに出場し、バックアップガードとしてチームを支えた。

試合から離れる期間を減らすため、一時的に海外でのプレーを選ぶ選択肢は十分に考えられ、昨シーズンにロサンゼルス・レイカーズでプレーしたキャメロン・レディッシュもリトアニアのプロチームとの契約を交わしている。NBAへの残留を狙うなか、ベテランガードの去就には今後も注目が集まりそうだ。

