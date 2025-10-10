10月9日、久本雅美と爆笑問題・田中裕二がMCをつとめる『秘密のケンミンSHOW極』（日本テレビ系）に、元NHKアナウンサーの堀尾正明が出演した。

堀尾は「私、大宮育ちで、埼玉県応援団コバトン倶楽部のメンバーなんです」と自己紹介。埼玉愛を語りあう県人会だが、「場所がいつも池袋で開かれています」とオチをつけると、スタジオは爆笑に包まれた。

埼玉県民熱愛グルメとして紹介されたのは、町中華「娘娘（にゃんにゃん）」の「スタカレー」なるメニュー。「高校時代によく食べていた」という堀尾は、ご飯にかかっているのはカレーではなく「麻婆豆腐の豆腐がなくなった版」だと説明した。

するとXでは

《堀尾さんTVで久々に見たような》

との声が。さらには

《てか、埼玉の奇祭こと某チャリティ歌謡祭以外で、堀尾正明さんの姿を久々に見たぞー……》

《埼玉県民代表で堀尾さんが出てる!あのチャリティ歌謡祭のMC》

と、堀尾と「チャリティ歌謡祭」を絡めた声が見られた。

「その歌謡祭は、『埼玉政財界人チャリティ歌謡祭』のことです。埼玉県知事や県内の市町村長、有力企業の社長などが出演し、歌を披露する企画で、毎年、テレビ埼玉で正月に放送されています。ネット上では『埼玉の奇祭』とも呼ばれる人気で、堀尾さんは2014年から司会をつとめています」（芸能記者）

NHK時代は『スタジオパークからこんにちは』『NHKニュース10』『サンデースポーツ』などを担当し、お茶の間の人気者になった堀尾。2008年にNHKを退局しフリーに転身すると『イブニングワイド』『Nスタ』『ビビット』（いずれもTBS系）、『誰だって波瀾爆笑』（日本テレビ系）などに出演する売れっ子だった。

「2019年6月、『週刊新潮』が堀尾さんと50代美女の“お泊り愛”を報じました。女性はシングルマザーですが、堀尾さんは既婚者です。

当時、堀尾さんは、TBSの朝の情報番組『ビビット』にレギュラー出演していましたが、生放送で目を真っ赤にし、謝罪したことが話題となりました。『ビビット』はその3カ月後、2019年9月に終了。2008年から出演していた『誰だって波瀾爆笑』も、2020年3月で終了しました。これで堀尾さんのキー局のレギュラー番組はなくなってしまったのです。それ以降、テレビで見ることは極端に少なくなってしまいました」（同前）

70歳になった堀尾氏だが、『ケンミンSHOW』では若々しい姿で、しゃべりのほうも絶好調だった。活躍の場を“奇祭”だけにしておくのは、もったいないような--。