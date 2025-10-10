異例の再収録だ--。

公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕・送検され、10月6日に釈放されたAぇ! groupの草間リチャード敬太容疑者。この問題を受け、グループの大事な冠番組が、草間抜きで収録し直すことが判明し、ファンに動揺が広がっている。

「フジテレビは9日、グループの関東初レギュラー冠番組『Aぇ！groupのQ＆Aぇ！』についての対応を明らかにしました。サンスポによれば、10月12日スタートの初回の放送内容を変更し、草間さん以外の4人で再収録したものをオンエアするというのです。

一発目に流れる予定だったロケVTRは、『低予算でも海外旅行って楽しめる？』というもの。シンガポールに向かった彼らが2組に分かれ、現地の旅行を満喫しながら検証するロケものだったようです。

収録し直すということは、まずはこのロケVTRをいったんお蔵入りにしたうえで、スタジオパートを新たに撮り直すのかもしれませんね」（芸能記者）

同番組の公式Instagramには、10日現在も、放送されるはずだったシンガポールロケVTRのダイジェストや、スタジオでの5人の盛り上がりがいまだに掲載されている。草間も消されることなく、スタジオでVTRを見ながら大笑いしているシーンが残っている。

異例の撮り直しをめぐり、ファンの心中は複雑だ。

《収録してあるものは放送してください リチャは悪くありません》

《リチャくん収録済み普通に放送してくれ》

と悲痛な叫びも見られる。これについて、芸能プロ関係者はこう語る。

「フジテレビが放送を取りやめにしなかっただけ、救いかもしれません。ただ、シンガポールロケが1週で終わるとは思えず、何週にもわたってオンエアする手はずだったのでしょう。そのぶんの穴埋めを、まずは4人で乗り切らないといけません。

まずは空いた時間を埋めるために、ロケなのか企画なのか何かしら考えないといけませんから、演者はもちろん、スタッフの負担もそうとう増えることでしょう」

芸能活動を自粛中の草間にとって、“戻れる場所” が残ったといえるが、ことはそう簡単なものではない。

「まず、草間さん本人のメンタルですよね。自分のせいでわざわざ撮り直しまでしているわけですから、よりいっそう罪悪感にさいなまれていることでしょう。

彼らはもともと6人グループでした。2019年に結成した後もCDデビューまで5年かかるという、まさに苦労人たちです。デビューを目前に控えた2023年12月には、当時のメンバー1人がコンプライアンス違反を理由に契約解除となり、現在の5人体制に変わりました。

そんな紆余曲折を経て、ようやく関東でも初レギュラー冠番組がスタートする矢先に犯した “過ち” に、草間さんの心痛は計り知れません。

しばらく4人での活動が続くものと思われますが、ほかのメンバーも穏やかな気持ちではいられないでしょう。草間さんが孤立感を深めてしまうのは、自業自得とはいえ、同情してしまう部分もありますね」（芸能ジャーナリスト）

いつかメンバーに恩返しできるといいのだが……。