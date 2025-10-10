BLACKPINKジス、元ワン・ダイレクションのゼインを迎えた新曲を配信リリース＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BLACKPINKのJISOO（ジス）が、元ワン・ダイレクションのZAYN（ゼイン）を迎えた新曲「EYES CLOSED」を10月10日に配信リリース。宇宙をテーマにしたMVも公開された。

■世界的大スターのふたりが電撃コラボ！

BLACKPINKのメンバーであり、Instagramフォロワー数が7,900万人超の歌手・俳優・グローバルファッションアイコン、JISOOが、元ワン・ダイレクションのメンバーでシンガーソングライター として活躍するZAYNとタッグを組んだ新曲「EYES CLOSED」。

リリースの1週間前にJISOOのSNSで突如公開された写真では、彼女の背後に映るミステリアスな人物が誰なのか、SNS上で様々な憶測が飛び交い大きな話題となっていた。

最終的にそのコラボ相手がZAYNと発表され、SNSでは「まさかのZAYN」「激アツ」「想像してなかった」「このふたりが知り合いなの!?」と、大反響を巻き起こした。

JISOOのソロ活動では初のフィーチャリングを迎えた楽曲で、全編英語で歌う彼女のあらたな一面が感じられる仕上がりに。

楽曲のプロデュースを手がけたのは、デュア・リパ「Break My Heart」、ジャスティン・ビーバー「Ghost」、カミラ・カベロ「Liar」など数々のヒットを生み出してきたプロデューサーチーム 、ザ・モンスターズ・アンド・ストレンジャーズ。穏やかなイントロから始まり、ピアノとアコースティックギター、重厚なベースシンセが交錯する壮大なサウンドの中で、ふたりのボーカルがひとつになる瞬間が愛の儚さを象徴している。

「過去を見ずに、ただ今の自分たちを信じて恋しよう」――そんな想いを込め、過去も痛みもすべて手放し、“目を閉じたまま恋に落ちる”瞬間を描いたエモーショナルなラブソングだ。

現在、ワールドツアー『Deadline World Tour』が世界中のスタジアムをソールドアウトさせているBLACKPINKのメンバーとしても活躍中のJISOO、そして2026年に自身初となるレジデンシー公演をラスベガスで実施予定のZAYN。それぞれのキャリアが交差する絶妙なタイミングで実現した、奇跡のコラボレーションとなった。

MVでもZAYNとJISOOが共演。宇宙船の中で親密になりながら歌う姿に、想定外の世界的スター同士の掛け合いを何度も味わいたくなる一作になっており、公開後約1時間で100万回再生を記録。両アーティストのファンからコメントが殺到している。

■【動画】JISOO & ZAYN「EYES CLOSED」MV

■【画像】「EYES CLOSED」ジャケット写真

■リリース情報

2025.10.10 ON SALE

JISOO ＆ ZAYN

DIGITAL SINGLE「EYES CLOSED」

