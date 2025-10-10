中島健人が台湾の雑誌『Marie Claire Taiwan』10月号に登場。圧倒的なビジュアルと新たな魅力を披露した。

【写真】パールを纏う中島健人の美ビジュアル／そばかすメイク×唇噛みショット（5枚目）【動画】撮影メイキング

■中島健人、そばかすメイクに反響！

中島と同誌のInstagramには、グラビアショットが2つの投稿にわたって公開された。

1つ目の投稿では、素肌に黒のジャケットを纏い、デコルテや指先に輝くパールがセンシュアルなムードを演出。続く3枚目では、オレンジのフードを被り、濃いチークとそばかすメイクでキュートな魅力を見せた。

2つ目の投稿では、優しいピンクとブラウンの襟が印象的なワークジャケットにデニムを合わせたスタイル。連なったパールの指輪が上品さを添える。さらに、黒ジャケットの全身ショットや、そばかすメイクで唇を噛むセクシーなカットも披露し、かわいさと色気が共存する姿でファンをときめかせた。

投稿には「アジアを代表するアーティストになり、世界を舞台に音楽を届けたい」「海外の皆さんと“LOVE KENTY”を叫びたい」という夢や、「幼い頃からビートルズ、カーペンターズ、ユーリズミックスを聴いて育った」と、音楽的ルーツを語る中島のインタビューも添えられている。

SNSでは「そばかすメイク初めて！かわいい！」「うつくティー！」「Hyper Sexy！」「あまりにも美しすぎ」「最高のケンティーをありがとうございます」「横顔が綺麗すぎる」「唇噛みケンティー大優勝」など、絶賛の声が相次いでいる。

■中島健人、色気溢れる眼差しで魅了する撮影メイキングも公開

さらに、撮影現場での中島の眼差しやポージングを捉えたメイキング動画も公開。雑誌カットとはまた違う表情を見せる映像にも注目が集まっている。