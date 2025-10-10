YOSHIKI、Toshlの誕生日にSNSで祝福メッセージ送る 「こんなポストがくるなんて」「ずっとずっと待ってます！」ファンの間で反響広がる
X JAPANのYOSHIKIが10日、自身の公式Xを更新し、同バンドのボーカル・Toshlの誕生日を祝うメッセージを投稿した。
【写真】YOSHIKIがToshlの誕生日に投稿したメッセージ＆写真
YOSHIKIは「まあ、お互いにいろいろとあるけど、節目になる大事な日。Toshlにとって素敵な一年になるように祈ってるよ。Happy Birthday ToshI！」とコメントし、かつてステージでともに演奏した際の写真を添えた。
両者は幼馴染であり、X JAPANの中核メンバーとして世界的な成功を収めてきたが、2018年の千葉・幕張メッセ公演を最後にグループは事実上の活動休止状態となっている。2023年11月に行われた故・HEATHさんのお別れ会にもToshlの姿はなく、公の場での共演も途絶えている。
YOSHIKIの投稿に、ファンからは「死ぬまでにX JAPAN見たいです」「ずっとずっと待ってます！」「こんなポストがくるなんて」「お二人のご縁は何年経っても途切れる事はないと思っています」「この写真と同じ光景が見れる日がすぐそこまで来てるんだよね？」といった声が寄せられている。
一方のToshlは、前日9日に自身のブログを更新。「言葉には尽くせないほど素晴らしい一年だった 一番楽しかった 一番幸せだった」と振り返り、「明日から始まる新しいToshl、あなたと一緒に、さらに幸せな一年にする」と新たな決意をつづっている。YOSHIKIの投稿にどのような反応を見せるのか、注目が集まっている。
