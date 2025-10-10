　10月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は1657銘柄、下落は1261銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが78銘柄、値下がりは144銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は900円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7018>　内海造　　　　　　 9100　 +1380（ +17.9%）
2位 <3294>　イーグランド　　 2000.1　+285.1（ +16.6%）
3位 <7373>　アイドマＨＤ　　　 3009　　+262（　+9.5%）
4位 <2164>　地域新聞社　　　　716.2　 +57.2（　+8.7%）
5位 <190A>　コーディア　　　　　128　　　+7（　+5.8%）
6位 <8200>　リンガハット　　　 2380　　+124（　+5.5%）
7位 <6814>　古野電　　　　　　 7588　　+378（　+5.2%）
8位 <6289>　技研製　　　　　　 1452　　 +70（　+5.1%）
9位 <6432>　竹内製作所　　　　 5470　　+260（　+5.0%）
10位 <2735>　ワッツ　　　　　　　669　　 +29（　+4.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4370>　モビルス　　　　　　505　　 -92（ -15.4%）
2位 <7719>　東京衡機　　　　　　264　　 -45（ -14.6%）
3位 <3132>　マクニカＨＤ　　　 1750　-254.0（ -12.7%）
4位 <5582>　グリッド　　　　　 2150　　-295（ -12.1%）
5位 <9812>　テーオーＨＤ　　　　280　　 -36（ -11.4%）
6位 <3760>　ケイブ　　　　　　　802　　-103（ -11.4%）
7位 <3927>　Ｆ－ブレイン　　　　679　　 -86（ -11.2%）
8位 <6668>　ＡＤプラズマ　　 1281.5　-146.5（ -10.3%）
9位 <3550>　ＡＴＡＯ　　　　　　217　　 -23（　-9.6%）
10位 <3692>　ＦＦＲＩ　　　　　 9219　　-821（　-8.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5631>　日製鋼　　　　　 9676.9　 +60.9（　+0.6%）
2位 <4307>　野村総研　　　　 5748.9　 +33.9（　+0.6%）
3位 <5706>　三井金属　　　　13735.5　 +75.5（　+0.6%）
4位 <6841>　横河電　　　　　 4500.5　 +23.5（　+0.5%）
5位 <6302>　住友重　　　　　 3527.9　 +16.9（　+0.5%）
6位 <4061>　デンカ　　　　　 2289.4　 +10.4（　+0.5%）
7位 <4901>　富士フイルム　　 3556.9　 +15.9（　+0.4%）
8位 <3402>　東レ　　　　　　　949.1　　+4.2（　+0.4%）
9位 <3405>　クラレ　　　　　 1677.4　　+7.4（　+0.4%）
10位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　 1106.4　　+4.4（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4063>　信越化　　　　　　 4720　　-300（　-6.0%）
2位 <4568>　第一三共　　　　　 3860　　-204（　-5.0%）
3位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4600　　-209（　-4.3%）
4位 <5713>　住友鉱　　　　　　 4805　　-213（　-4.2%）
5位 <7735>　スクリン　　　　　13260　　-565（　-4.1%）
6位 <8053>　住友商　　　　　　 4300　　-168（　-3.8%）
7位 <5801>　古河電　　　　　　 9190　　-352（　-3.7%）
8位 <6976>　太陽誘電　　　　　 3350　-124.0（　-3.6%）
9位 <4005>　住友化　　　　　　　445　 -16.4（　-3.6%）
10位 <8035>　東エレク　　　　　28275　 -1005（　-3.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース