[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1657銘柄・下落1261銘柄（東証終値比）
10月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は1657銘柄、下落は1261銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが78銘柄、値下がりは144銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は900円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7018> 内海造 9100 +1380（ +17.9%）
2位 <3294> イーグランド 2000.1 +285.1（ +16.6%）
3位 <7373> アイドマＨＤ 3009 +262（ +9.5%）
4位 <2164> 地域新聞社 716.2 +57.2（ +8.7%）
5位 <190A> コーディア 128 +7（ +5.8%）
6位 <8200> リンガハット 2380 +124（ +5.5%）
7位 <6814> 古野電 7588 +378（ +5.2%）
8位 <6289> 技研製 1452 +70（ +5.1%）
9位 <6432> 竹内製作所 5470 +260（ +5.0%）
10位 <2735> ワッツ 669 +29（ +4.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4370> モビルス 505 -92（ -15.4%）
2位 <7719> 東京衡機 264 -45（ -14.6%）
3位 <3132> マクニカＨＤ 1750 -254.0（ -12.7%）
4位 <5582> グリッド 2150 -295（ -12.1%）
5位 <9812> テーオーＨＤ 280 -36（ -11.4%）
6位 <3760> ケイブ 802 -103（ -11.4%）
7位 <3927> Ｆ－ブレイン 679 -86（ -11.2%）
8位 <6668> ＡＤプラズマ 1281.5 -146.5（ -10.3%）
9位 <3550> ＡＴＡＯ 217 -23（ -9.6%）
10位 <3692> ＦＦＲＩ 9219 -821（ -8.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5631> 日製鋼 9676.9 +60.9（ +0.6%）
2位 <4307> 野村総研 5748.9 +33.9（ +0.6%）
3位 <5706> 三井金属 13735.5 +75.5（ +0.6%）
4位 <6841> 横河電 4500.5 +23.5（ +0.5%）
5位 <6302> 住友重 3527.9 +16.9（ +0.5%）
6位 <4061> デンカ 2289.4 +10.4（ +0.5%）
7位 <4901> 富士フイルム 3556.9 +15.9（ +0.4%）
8位 <3402> 東レ 949.1 +4.2（ +0.4%）
9位 <3405> クラレ 1677.4 +7.4（ +0.4%）
10位 <7186> 横浜ＦＧ 1106.4 +4.4（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4063> 信越化 4720 -300（ -6.0%）
2位 <4568> 第一三共 3860 -204（ -5.0%）
3位 <6701> ＮＥＣ 4600 -209（ -4.3%）
4位 <5713> 住友鉱 4805 -213（ -4.2%）
5位 <7735> スクリン 13260 -565（ -4.1%）
6位 <8053> 住友商 4300 -168（ -3.8%）
7位 <5801> 古河電 9190 -352（ -3.7%）
8位 <6976> 太陽誘電 3350 -124.0（ -3.6%）
9位 <4005> 住友化 445 -16.4（ -3.6%）
10位 <8035> 東エレク 28275 -1005（ -3.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
