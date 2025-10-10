◇MLB カブス 6-0 ブリュワーズ(日本時間10日、リグリー・フィールド)

ブリュワーズのパット・マーフィー監督は、逆王手をかけたカブスへ称賛の意を表しました。

先に3勝したチームが突破となる地区シリーズで対戦しているブリュワーズとカブス。最初の2戦をブリュワーズが勝利し王手をかけるも、カブスの本拠地で迎えた3戦目以降はカブスが2連勝と逆王手をかけました。

ブリュワーズのマーフィー監督は、流れを取り戻す方法について聞かれると「勢いというのは無理に作れるものではない。野球では、フィールドで起こったことが全てだ。分かるか？」とコメント。続けて対するカブスについて「崖っぷちからよく戦った。追い詰められた状況での2試合、彼らは素晴らしいプレーをした。ピッチングも、守備も、勝負強い打撃も、ホームランも。彼らは偉大なチームになる素質を持っていて、この2試合ではそれを発揮した」と称賛の言葉を並べます。

2勝2敗で迎える最終第5戦の開催地は、ブリュワーズの本拠地。マーフィー監督は「流れが変わることを願っている」としながら、「このチームは連敗を重ねるようなチームではない。色んな形で勝ってきた。私はこのチームを尊敬しているし、信じている。これ以上に厳しい環境はないし、こうなる運命だったのかもしれない。これが我々にとって最高の準備になったと思うし、第5戦にはしっかり準備して臨めると確信している」と、ナインへの信頼感とともに意気込みを口にしました。

続けてホームで戦える有利さについて聞かれると「もちろん。どこでやりたいかと聞かれれば、ホームでやりたい。特にこの2試合のリグレー(カブス本拠地)の雰囲気が本当にすごかった。この観客の雰囲気は、確実にゲームに影響を与えた。我々はとても若いチームで、ポストシーズンでもたぶん最も若いチーム。そういう感情的な部分で、プレーに影響が出てしまうこともある。力みすぎてしまう」とコメント。本拠地で迎える次戦へ期待を寄せました。