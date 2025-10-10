¡ÚÅìµþ¡¦²£ÉÍ¤Û¤«¡Û½©¤Î½Ü¤ò¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡×¤ÈÌ£¤ï¤¦¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥´¥·¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼with ¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡×
½©¤¬½Ü¤Î·ª¤ä¥Ö¥É¥¦¤È¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
Åìµþ¡¦»Ô¥±Ã«¤Î¡Ö¥¢¥×¥í¡¼¥º¥¹¥¯¥¨¥¢ Åìµþ·ÞÉÐ´Û¡×¤ä¡¢ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¤Î¡ÖÂçµÜ¥¢¡¼¥È¥°¥ì¥¤¥¹ ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ã¥È¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ7ÅÔ»Ô¤Î¥²¥¹¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢½©¤¬½Ü¤Î·ª¤ä¥Ö¥É¥¦¤È¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤¬¼çÌò¤Î¡Ø¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥´¥·¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼with ¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡Ù¤ò2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£·ëº§¼°°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÈäÏª±ã²ñ¾ì¤¬°ìÈÌ³«Êü¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥´¥·¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼with ¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡Ù¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡©
¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥·¥¹¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¥«¥·¥¹¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥«¥í¥ó¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡×¤Î´Å¤µ¤ÈÆ¦¤«¤éÃúÇ«¤Ë°ú¤¤¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿¼¤ß¤¬°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦ìÔÂô¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥³¥¢¤Î¹á¤ê¹¤¬¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¥«¥é¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥â¥Î¥¯¥í¥±¡¼¥¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËÇ»¸ü¤Ç¾åÉÊ¤Ê·ª¤Î´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¥Þ¥í¥ó¥¿¥ë¥È¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÈÃã¥à¡¼¥¹¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä6¼ï¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥ë¥¹¡¼¥×¡¢Äø¤è¤¤±öÌ£¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Õ¥ê¥Ã¥È¡õ¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡¢ßîÀ½¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëBBQ¥½¡¼¥¹¤ÎÃÝÃº¥Ð¡¼¥¬¡¼¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¼êºî¤ê¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¥¹¥³¡¼¥ó
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥ó¤Ï¡¢³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Ä¤Ä¤â·Ú¤¤¿©´¶¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ì¾Å¹¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹ÈÃã
°û¤ßÊª¤Î¥×¥é¥ó¤Ï2¼ïÎà¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥¹¥³¡¼¥ó¤Ë¹ç¤¦¹ÈÃã¤ä¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÉý¹¤¯¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¡×¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Õ¥ì¡¼¥ë¡×¤Î¹ÈÃã¤ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥É¥Æ¥£¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Æ¥£¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡×¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¡ª
¢£¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ø¥Ð¥Ë¥é¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¤Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯
¥µ¥ó¥°¥ê¥¢¤Î¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤Ë¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡×¤Î´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¡Ö¥ë¥Ê ¥°¥ì¡¼¥×¡Ê800±ß¡Ë¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª½Ë¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë»ç¤Î²Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢Èþ¤·¤¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤âÊÌÅÓÃíÊ¸²ÄÇ½¡Ê1500±ß¡Ë¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥×¥ì¡¼¥È¤âÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¡¢½÷»Ò²ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª½Ë¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AFTERNOON TEA MENU
Food&Dessert
¡ã¥Ç¥¶¡¼¥È¡ä
¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¡Á¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡×¤ò¤Î¤»¤Æ¡Á¡¿¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¥³¡¼¥ó»ÅÎ©¤Æ¡¿¥«¥·¥¹¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¡¿¥â¥Î¥¯¥í¥¹¥È¥é¥¤¥×¥±¡¼¥¡¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¿¥ë¥È¡¿¹ÈÃã¥à¡¼¥¹¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É
¡ã¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡ä
¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥ë¥¹¡¼¥×¡¿¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Õ¥ê¥Ã¥È¡õ¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡¿BBQ¥½¡¼¥¹¤ÎÃÝÃº¥Ð¡¼¥¬¡¼
¡ã¥¹¥³¡¼¥ó¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¡ä
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥ó¡¿¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à
¡ã¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¡ä¡¡¢¨¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¤Ï¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó
¥é¥ó¥ÁA¡§¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥ë¥¹¡¼¥×¡¿¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥ã¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥°¡¼
¥é¥ó¥ÁB¡§¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥ë¥¹¡¼¥×¡¿ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥Ä¥ì¥Ä
Free Drink
¡ÚHOT¡Û¥³¡¼¥Ò¡¼¡¿¹ÈÃã¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡¿¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£¡¼¡¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ì
¡ÚICE¡Û¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡¿¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡¿¥ª¥ì¥ó¥¸¡¿¥¢¥Ã¥×¥ë¡¿¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥ª¥ì
¡ã¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¡ä ¹ÈÃã¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¿ô¼ïÎà¤¬°û¤ßÊüÂê
¡ã¥Æ¥£¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡ä ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡Ü¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¥Õ¥ì¡¼¥ë¡×¤¬°û¤ßÊüÂê
Option¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥ë¥Ê ¥°¥ì¡¼¥×¡Ë800±ß
¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡¡1500±ß
¡¦¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡1200±ß
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥×¥ì¡¼¥È¡¡500±ß
¢£¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥´¥·¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ with ¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡×³µÍ×
¢¡¥¢¥×¥í¡¼¥º¥¹¥¯¥¨¥¢ Åìµþ·ÞÉÐ´Û
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«ÃçÇ·Ä®3-5
ÈÎÇäÆü¡§10·î¢¨17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦¢¨19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦¡ú25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦¢¨31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¿11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦¡ú2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦¢¨¡ú3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¦¡ú8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦¢¨14Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦¢¨21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦¡ú23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ú°õ:2Éô¤Î¤ß³«ºÅ ¡¿¢¨°õ:°¦¸¤Æ±È¼²ÄÇ½
TEL¡§03-5368-4700¡Ê·î¡¦²ÐÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
»þ´Ö¡§¡12¡Á14»þ¡¡¢16»þ15Ê¬¡Á18»þ15Ê¬¡¡
¢¨Í×Í½Ìó ¡£Ê¿Æü¤Ï1Éô¤Î¤ß¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÎÁ¶â¡§
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¡¡Ê¿Æü 5000±ß¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 5500±ß¡Ë
¥Æ¥£¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡¡Ê¿Æü 5500±ß¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 6000±ß¡Ë
¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤¥×¥é¥ó¡¡Ê¿Æü 6500±ß¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü7000±ß¡Ë
¢¡²£ÉÍ ¥¢¡¼¥È¥°¥ì¥¤¥¹ ¥Ý¡¼¥È¥µ¥¤¥É¥ô¥£¥é
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶èÂçÌîÄ®1-4
ÈÎÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦22Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¿11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¦12Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡
TEL¡§045-440-5588¡Ê·î¡¦²ÐÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
»þ´Ö¡§¡12¡Á14»þ¡¡¢15¡Á17»þ¡¡¢¨Í×Í½Ìó
ÎÁ¶â¡§
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¡¡Ê¿Æü 5000±ß¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 5500±ß¡Ë
¥Æ¥£¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡¡Ê¿Æü 5500±ß¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 6000±ß¡Ë
¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤¥×¥é¥ó¡¡Ê¿Æü 6500±ß¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 7000±ß¡Ë
¾åµ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¥°¥ì¥¤¥¹ ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È·ÞÉÐ´Û¡ÊÀçÂæ¡Ë¡×¡¢¡ÖÂçµÜ¥¢¡¼¥È¥°¥ì¥¤¥¹ ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ã¥È¡¼¡ÊÂçµÜ¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¥°¥ì¥¤¥¹ ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥³¡¼¥¹¥È¡¡Åìµþ¥Ù¥¤¡Ê¿·±º°Â¡Ë¡×¡¢¡ÖÀ±¥öµÖ·ÞÉÐ´Û ¥¢¡¼¥È¥°¥ì¥¤¥¹¥¯¥é¥Ö¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¥°¥ì¥¤¥¹ ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥³¡¼¥¹¥ÈÂçºå¡ÊÂçºå¡Ë¡×¤Ç¤â³«ºÅÃæ¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤ÎÍÌµ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Î¥«¥é¡¼¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¡£
