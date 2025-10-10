元タレントの木下優樹菜さん（37）が10日、自身のインスタグラムを更新。13歳になる長女について伝えた。

木下さんはストーリーズで「なんかDMきてたんだけど」と明かし、「えっ？私の長女が芸能界入りを狙ってる？？？誰がどこでいつ言ったのかな？」と疑問。「本人全くそんな意思なくて」と書き出した。

そして「学校のプレゼンで声が震えちゃうくらい緊張するのに むっりだろー！笑 ママみたいにがんがんやってきたのはまぢで凄いけど なれないしパパとママみたいになりたいと思わないもん」との長女の言葉を紹介し、「はっきり言い過ぎww」とツッコミ。「ですってwww」と伝えた。

さらに人気アニメ「ちびまる子ちゃん」を映した写真に「まるちゃんもびっくり うるせー黙れ」と添えたが、これに「ほんまに、うるせー黙れが何よりもぴったりな言葉」とコメントが寄せられると、木下さんは「ありがとう」と感謝。「あとね、、何よりも英語が発達しすぎちゃって、Japanese国語漢字日本語がやばすぎで 頭抱えてる笑」と打ち明けた。

また「ヘキサゴンよりヘキサゴンなの」と続け、「言い間違えがおもろすぎて エピソードトークの内容が全然入ってこない」とつづった。

木下さんは2010年に、お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史と結婚。12年8月、15年11月にそれぞれ長女と次女を出産したが、19年12月に離婚した。木下さんは現在は元プロサッカー選手の三幸秀稔さんと交際中であることを公表しているが、現在も藤本との関係は良好だと語っている。