¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤¬¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¡¢5Ç¯Á°¤ÎÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¡ª
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤¬10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¡ÖVOREAS HOKKAIDO DOCUMENTARY FILM¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï5Ç¯Á°¤Î2019-20¥·ー¥º¥ó¤ÎÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¡£¤³¤Î¥·ー¥º¥ó¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤ÏÅö»þ¤ÎV.LEAGUE DIVISION2¡ÊV2¡Ë¤Ë½êÂ°¡£²÷¿Ê·â¤Ç2°ÌÆâ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤È¡¢DIVISION1¡ÊV1¡Ë¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤à¡ØV¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò½±¤Ã¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç2»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆV2¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·èÄê¡£¾¡Íø¿ô¤Ç¼ó°Ì¤òÊÂÁö¤¹¤ëÉÙ»ÎÄÌ¥«¥ï¥µ¥¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇµÚ¤Ð¤ºÀË¤·¤¯¤â½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤½¤·¤ÆV¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤âÀµ¼°¤ËÃæ»ß¤¬·è¤Þ¤ê¡¢V1¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢2020-21¥·ー¥º¥ó¤âV2¤Ø¤Î½êÂ°¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²ù¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤¬¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î³«ËëÁ°¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¯¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡È¸¶ÅÀ¡É¤ò¡¢2019-20¥·ー¥º¥ó¤òÃÎ¤ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Î²ù¤·¤µ¡É¤ò¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÂè1ÏÃ¤ÈÂè2ÏÃ¤¬¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Î¸ø¼°Youtube¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤Î¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÂè3ÏÃ¡¢10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂè4ÏÃ¡¢10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÂè5ÏÃ¤ÈÂè6ÏÃ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄê¸ø³«¤À¡£
¡¡²ù¤·¤¤²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡¦SV¥êー¥°¤Ç2¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï8¾¡36ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£