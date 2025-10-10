ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）のヒロインを務める女優・郄石あかりが、ドラマのオフショットを披露した。

１０日にインスタグラムを更新し「無事に祝言をあげることができました。松野家、雨清水家、おトキの大切な人たちです」と投稿。同日放送の第１０話で、トキ（郄石）と銀二郎（寛一郎）が結ばれた。

タエ（北川景子）と傳（堤真一）と撮影した３ショットも。北川も自身のＸ（旧ツイッター）に同じ写真をアップし、フォロワーは「やっぱりこっちの家族の方がしっくりくる」「なんだか、こうして見ると本当の家族であるような錯覚すら覚えそうです！」といった声が寄せられた。

祝言のシーンでは、楽しそうにはしゃぐトキの姿を見て、タエはフミ（池脇千鶴）に「おフミさん、ここまでよく育てあげましたね」と話しかける。フミは「ええ。おトキは私の娘でございますけん」と胸を張り、タエは「もちろんです」とにっこり。その２人の様子を、傳と司之介（岡部たかし）が意味深な表情で見つめるのだった…。

“訳あり”そうなトキの出生について、詳細は明らかになっていないが、ネット上では養女であるとの予想が多数あがっている。「トキは養女確定かな…となると何で松野家に来たのか気になりますね…」という声が。また「今日の描写で「トキは松野夫妻の実子では無い」のは確定したが『実の親は誰か』は、まだハッキリしないな」「それにしても穏やかで優しい母親がタエにはきつめに『トキはわたしの娘ですから』」って感じのマウント取るのは何なんだ。そんなにアピールしなくても大丈夫だと思うんだけど不安なのかな？」「フミさんはなんでこんな強めに、トキは私の娘アピールをタエさんにするのだろうか…なんかその辺引っかかる」「タエがトキの実母で見たまんま格上の家柄ならあんなにもフミに遠慮する理由が一個もないんよなぁ。格上のところから唯一の娘を養女に貰い受けているのならフミはタエに平身低頭であってもおかしくないのに逆に「私が母なんで」と強目にマウントする謎。一体タエとフミの関係は？？」「映像だけでやっぱりフミは産んでなくてタエが産んだ子だと見せてくるけど、フミは絶対タエに対して卑屈にならんよね。すげー」「しかしタエさんに『トキは私の娘ですから』と言うフミさんにちょっともや…わざわざタエさんにそれを言わんでも…」と違和感を感じる人が続出している。