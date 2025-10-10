地区シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズに進出した。1-1の同点の8回からは、佐々木朗希投手が登板。リリーフとしては初のイニングまたぎで、3イニング走者をひとりも出さず完璧に抑えた。米メディアは早速Tシャツを製作している。

佐々木は8回、先頭のシュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、ボームを二ゴロに打ち取った。続く9回もマウンドに上がり、マーシュを二ゴロ、リアルミュートを空振り三振、ケプラーを三ゴロに封じた。延長に入った10回も三者凡退。打者9人を一人も塁に出さず、2奪三振。完璧な投球だった。最速は8回、ボームに投げた時速100.7マイル（約162キロ）。本拠地を熱狂させた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」が運営するアパレルブランド「ギアアップ・ロサンゼルス」は「ザ・デーモン・クローザー」と銘打ったTシャツを製作。角が生えた悪魔の上部に「クローザー」と日本語が記され、下部には「DEMON CLOSER」とデザインされている。35ドル（約5300円）の一着だ。

試合後、同メディア公式Xは、「ロウキが悪魔のような投球で圧倒的なパフォーマンスを見せた。今すぐギアを手に入れよう！」と記して実際の画像を公開していた。

佐々木は4日（同5日）の敵地フィリーズとの地区シリーズ第1戦で1回1安打無失点1奪三振。日米通じて初セーブを記録。さらに6日（同7日）の第2戦では9回2死一、三塁で登板し、2試合連続セーブをマークするなど、抜群のピッチングで評価が上昇。米専門メディア「ドジャース・ネーション」が公式YouTubeで公開した試合後会見で、ロバーツ監督は「チームへの貢献は言葉で言い尽くせないほどだ」と手放しで称えた。



（THE ANSWER編集部）