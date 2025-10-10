

高市早苗首相となるのでしょうか（写真：ブルームバーグ）

【画像でわかる】｢初の女性首脳｣就任時に各国の株価はどう動いたのか

高市早苗氏が自民党総裁に選出され、首相となる可能性が高まったことを受け、株式市場は堅調に推移しています。高市氏は、公共投資や安全保障分野に重点を置いた国家予算の配分を通じて、国の活力を取り戻す姿勢を明確にしています。

景気拡大への展望に加え、日本初となる女性首相誕生の見込みが政治の転換点として受け止められて、市場心理を押し上げていることが、相場上昇の背景となっています。

日本における初の女性首相の登場は、時代の転換を象徴する出来事として注目されています。もっとも、各国ではすでに女性が国家のトップに立つ例は少なくありません。歴史的にはサッチャー元イギリス首相がその先駆けとなり、近年ではドイツのメルケル元首相やイタリアのメローニ首相などが続いています。

初めて女性が“政府の長”に就任した時期の株価推移

そこで過去、各国で初めて女性が“政府の長”に就任した時期に株価がどのように推移したかを調べてみました。

対象とした国は世界の主要な先進国と新興国のG20（ジートゥエンティ）としました。各国で「初めて女性が政府の長となったケース」のみを対象とします。このため、イギリスがEU離脱（ブレグジット）の方針を決定していく過程で首相を務めたメイ元首相は対象外としました。イギリスではすでに1979年にサッチャー元首相という女性指導者の経験があるため、今回の「わが国初の女性首相誕生」とは趣旨が異なるからです。





上表から最も注目できる点は女性が政府の長となる在任期間中はほとんどのケースで株価が上昇していることです。初の女性リーダーは、能力や実績の高い人物である傾向が強いと言われます。前例のない登用であるがゆえ、就任に至るには通常以上の経験や信頼、人望を備えている必要があるためです。

女性リーダー登場が「変革の象徴」と期待される傾向

実際に能力が発揮され、政権は数年間以上続き、長期政権になりやすい傾向も見られます。代表例が、イギリスのサッチャー元首相です。英国病と呼ばれる慢性的な経済停滞からの脱却が求められるなかで誕生したサッチャー政権は、経済の自由化やインフレ抑制を柱とする「サッチャリズム」を推進し、構造改革を実現しました。その結果、サッチャー氏は約11年半にわたり首相を務めました。

一方、唯一株価が下落したのは、ブラジルのルセフ元大統領の政権時でした。当時は、2010年のギリシャ財政危機に端を発した欧州債務危機の影響で世界景気が減速するなか、資源価格が下落し、ブラジル経済の柱である資源関連産業が大きな打撃を受けていました。厳しい環境下で発足したルセフ政権でしたが、景気回復が進まないなかで、国営石油会社を中心にガバナンス上の問題や政治資金をめぐる疑念が広がり、政権への信頼が低下して退任となりました。

実は、女性が政府の長に就任するときは、経済や政治が困難な局面であることが多いのです。危機の局面で政治体制が変化しやすく、女性リーダーの登場が「変革の象徴」として期待される傾向があります。こうした現象のことを、政治学では「ガラスの崖」と呼ばれます。女性がリーダーに選ばれるのは、しばしば危機対応を迫られる困難な状況下であるという構造的な傾向を指す学術用語です。

政権発足時は株価が下落しやすい傾向にあるが…

このため、在任開始から1か月後の株価騰落率を見ると、上昇した割合を示す「勝率」はわずか20％にとどまりました。政権発足時の厳しい環境下では、株価が下落しやすい傾向がうかがえます。

しかし、在任から半年、1年と時間が経過するにつれて、改革の成果や政策の方向性が評価され、株価が上昇に転じるケースが多く見られます。

首相指名される見込みが高いのは臨時国会と報じられています。各国の過去事例を踏まえると、就任直後は「出尽くし感」から一時的な調整が生じる可能性もありますが、中期的には改革期待を背景に上昇基調へ移行する展開が想定されます。

（吉野 貴晶 ： マネックス証券チーフ・マーケット・アナリスト 兼 マネックス・ユニバーシティ 投資工学研究学長）