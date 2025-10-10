

のんき飯店 ドチェチェ「ガパオライス（ランチ）」 930円

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回のテーマはその国や地域に伝わる民族独自の料理、「エスニック料理」です。岡山から豊かでスパイシーな味わいが魅力のタイ料理を紹介します。

岡山市北区の「ドチェチェ」は1996年創業、居心地のいい空間でこだわりのタイ料理が味わえるお店です。

お薦めは、ランチで楽しめる「ガパオライス」です。タイの屋台でも人気のメニューですね！

（のんき飯店 ドチェチェ／渡邉保志 オーナー）

「タイ料理はちょっと辛いイメージがあると思いますけど、うちは辛さは少し抑えているんです。日本人の口に合うんじゃないかなと思いますね」

ガパオライスの魅力の一つが辛さと香りの「調和」です。唐辛子などの辛さとホーリーバジルの香りが豊かな味わいを生み出します！

さらに、オーナーのこだわりも……。

（のんき飯店 ドチェチェ／渡邉保志 オーナー）

「ひき肉を使っているところが多いと思うんですけど、うちは（鶏肉を）手切りで、タマネギとパプリカと大体同じぐらいのサイズに切って、歯ごたえが残るような感じで」

食材の食感とうま味が絶妙にマッチ。濃い味付けでご飯も進みます！ちなみに、お米やパクチーなどは岡山県産で「地産地消」に努めています。

「ドチェチェ」という店名は、チベット語で「ありがとう」。店名に感謝の思いが込められているんですね。

もう一品。鶏肉を茹でた煮汁で炊いたうま味たっぷりのご飯が魅力の「カオマンガイ」です。酸味とコクの特製タレがより一層おいしさを引き立てます。

今の時期は岡山県産の青パパイヤを使ったミニサイズの「ソムタム」をプラスするのもお薦めです。

ランチで気軽にタイ料理を味わってみてはいかがですか！

（2025年10月10日放送「News Park KSB」より）