新潟限定！ブルボン Un BOURBON「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ

ブルボンは、JR新潟駅の商業施設「CoCoLo新潟」にあるコンセプトショップ「Un BOURBON(アン・ブルボン)」にて、「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ3品を2025年10月20日(月)より販売開始します。

「Un BOURBON」でしか購入できない、クラフトならではの特別なおいしさが楽しめるルマンドです。

ブルボン Un BOURBON「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ

価格：各1,280円(税込)

発売日：2025年10月20日(月)

内容量：各2本

販売場所：Un BOURBON(アン・ブルボン) (〒950-0086 新潟県新潟市中央区花園1丁目1-1 CoCoLo新潟2F EAST SIDE)

賞味期限：6ヵ月

ブルボンのコンセプトショップ「Un BOURBON(アン・ブルボン)」から、特別なルマンド「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズが登場します！

幾重にも重ねたサクサクのクレープ生地を、濃厚で独創的なチョコレートで包み込んだ一品です。

チョコレートの天面にはルマンドのクレープ生地をモチーフとした美しい模様が施されており、新潟のお土産や特別な贈り物にもぴったりです。

クラフト ルマンド ル・ショコラ Op.001 カカオ

カカオの豊かな風味が際立つ、濃厚なチョコレートで仕上げたルマンド。

定番ながらも奥深い、チョコレート好きにはたまらない味わいが楽しめます。

クラフト ルマンド ル・ショコラ Op.002 ベリー

ベリーの甘酸っぱさがアクセントになった、独創的な味わいのルマンドです。

華やかな香りとチョコレートの甘さが絶妙にマッチします。

クラフト ルマンド ル・ショコラ Op.003 抹茶

ほろ苦い抹茶の風味が上品な、和テイストのルマンド。

抹茶チョコレートの濃厚な味わいと、クレープ生地のサクサク食感が楽しめます。

ブルボンが培ってきた技術を活かし、少量生産だからこそ実現できた特別なルマンド。

新潟駅の「Un BOURBON」でしか手に入らない限定品なので、新潟を訪れた際のお土産にすれば喜ばれること間違いなしです。

Un BOURBON(アン・ブルボン)の「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズの紹介でした。

