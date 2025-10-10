¡Ö½÷À¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¤¤¤Ä¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃËÀ¡×¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡È5¤Ä¤ÎÏÃÂê¡É
¡½¡ÎÎø°¦¥³¡¼¥Á¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÉ¬¤ºÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë²ñÏÃ¥Æ¡¼¥Þ
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾¯¤·¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÄÀÌÛ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¡ÖÏÃÂê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Å´ÈÄ¤È¤â¤¤¤¨¤ë²ñÏÃ¥Æ¡¼¥Þ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤°¤Ã¤È½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÉ¬¤ºÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë²ñÏÃ¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¿©¤ÙÊª¤È¤ªÅ¹¤ÎÏÃÂê¤Ï²¦Æ»
¡¡¿©¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë30Âå°Ê¾å¤ÎÂç¿Í¤Î½÷À¤Ï¡Ö¿©»ö¤Î¹¥¤ß¤¬¹ç¤¦¿Í¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢ÏÂ¿©¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡»¡»¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ò¾¯¤·¤À¤±ÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·Áê¼ê¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¹¥¤¤À¤È¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¼¡¤Ï¡»¡»¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼¡²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¢µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¦Í
¡¡µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡¢¿ÍÊÁ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬É½¤ì¤ëÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÙÆü¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤ÏË®²è¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤¬¹¥¤¤Ç¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅº¤¨¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢Áê¼ê¤â¼«Ê¬¤Î½¬´·¤òÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ç²è´Û¤Ï¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¾ì½ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤È·¡¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤ÎÏÃ¤ÏÆü¾ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤È²á¤´¤·¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ä³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡Âç¿ÍÆ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯¤·²û¤«¤·¤¤ÏÃÂê¤Ï°Õ³°¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ï¤º¤Ã¤È³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Ð¥¤¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÃç´Ö¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¿Æ¶á´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë30Âå°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ã¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤Î¥È¡¼¥ó¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢²áµî¤ÎÎø°¦ÏÃ¤ä½Å¤¹¤®¤ë¼ºÇÔÃÌ¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁª¤Ó¡¢¶¦´¶¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Î¹¹Ô¤ä¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤ÎÏÃÂê
¡¡Î¹¹Ô¤ÎÏÃ¤Ï¡¢Ì´¤ä´õË¾¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÎÏÃ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤òÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡Ö¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µþÅÔ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö³¤³°¤Ê¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤â¡Ö»ä¤Ï²¹Àô¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö³¤³°¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ï¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Î¹¹Ô¤ÎÏÃ¤ÏÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Æó¿Í¤ÇÌ¤Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³¤Èµ÷Î¥´¶¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ºÇ¶áÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤ä´Ñ¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ
¡¡Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£ËÜ¤ä±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï´¶¾ð°ÜÆþ¸ú²Ì¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÏÃÂê¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶À¤ÎÁêÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÉ¬¤ºÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë²ñÏÃ¥Æ¡¼¥Þ
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾¯¤·¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÄÀÌÛ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¡ÖÏÃÂê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¡¿©¤ÙÊª¤È¤ªÅ¹¤ÎÏÃÂê¤Ï²¦Æ»
¡¡¿©¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë30Âå°Ê¾å¤ÎÂç¿Í¤Î½÷À¤Ï¡Ö¿©»ö¤Î¹¥¤ß¤¬¹ç¤¦¿Í¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢ÏÂ¿©¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡»¡»¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ò¾¯¤·¤À¤±ÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·Áê¼ê¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¹¥¤¤À¤È¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¼¡¤Ï¡»¡»¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼¡²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¢µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¦Í
¡¡µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡¢¿ÍÊÁ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬É½¤ì¤ëÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÙÆü¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤ÏË®²è¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤¬¹¥¤¤Ç¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅº¤¨¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢Áê¼ê¤â¼«Ê¬¤Î½¬´·¤òÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ç²è´Û¤Ï¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¾ì½ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤È·¡¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤ÎÏÃ¤ÏÆü¾ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤È²á¤´¤·¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ä³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡Âç¿ÍÆ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯¤·²û¤«¤·¤¤ÏÃÂê¤Ï°Õ³°¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ï¤º¤Ã¤È³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Ð¥¤¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÃç´Ö¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¿Æ¶á´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë30Âå°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ã¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤Î¥È¡¼¥ó¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢²áµî¤ÎÎø°¦ÏÃ¤ä½Å¤¹¤®¤ë¼ºÇÔÃÌ¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁª¤Ó¡¢¶¦´¶¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Î¹¹Ô¤ä¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤ÎÏÃÂê
¡¡Î¹¹Ô¤ÎÏÃ¤Ï¡¢Ì´¤ä´õË¾¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÎÏÃ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤òÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡Ö¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µþÅÔ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö³¤³°¤Ê¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤â¡Ö»ä¤Ï²¹Àô¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö³¤³°¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ï¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Î¹¹Ô¤ÎÏÃ¤ÏÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Æó¿Í¤ÇÌ¤Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³¤Èµ÷Î¥´¶¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ºÇ¶áÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤ä´Ñ¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ
¡¡Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£ËÜ¤ä±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï´¶¾ð°ÜÆþ¸ú²Ì¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÏÃÂê¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶À¤ÎÁêÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£