◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手が試合後、自身の投球について振り返りました。

2勝1敗で迎えた地区シリーズ第4戦、佐々木投手は8回からマウンドに上がると3回を完璧に抑えるパーフェクトピッチングを披露し、チームの地区シリーズ突破に貢献しました。

この日は最速162キロをマークするなど160キロ超えを連発する投球を披露。9人目のバッターを迎えるとスタジアムから大きな「ロウキコール」が沸き起こり、ファンもその圧巻の投球をたたえました。

佐々木投手は球場の雰囲気について「盛り上がり自体は日本もアメリカもシーズンと違ったものはありますし、先にフィラデルフィアの方でいい経験ができたので今日は緊張しすぎることもなくいつも通り入れたかなと思います」とコメントしました。

自身の投球については「ストレートの強さとスピードとコントロールが自分の中でいいラインまで来た。こうしたらいいパフォーマンスができるという技術的なところで信頼できるところが今はあるので、それが自分の心を落ち着かせてパフォーマンスとして出せるようになっているとおもいます」と分析しました。

レギュラーシーズンでは右肩故障に苦しめられ、序盤から離脱した佐々木投手。ポストシーズンでの活躍について「まずは健康でパフォーマンスできていることに感謝しています。自分らしく投げられていることには喜びを感じます」とコメント。

試合後のシャンパンファイトでロバーツ監督が「ロウキに乾杯」と述べ、祝杯を挙げたことについて「シーズンではチームに何もできなかった分、貢献したいという気持ちがあった。あのまま終わるよりもポストシーズンを経験してという思いがあったので今はそういう感覚があるのでよかったですし、チームのために働けてるのでそこはよかったと思います」と喜びを語りました。