“クソみたいな判断ミス”に泣いた24歳右腕にド軍ロバーツ監督が異例の同情「素晴らしい投手。誰もあんな目には遭ってほしくない」

痛恨の捕球ミスからの悪送球に泣いたカーカリング

“結果”だけを見れば、あまりに痛恨のワンプレーだった。

現地時間10月9日、ドジャースは本拠地でフィリーズとナ・リーグ地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回までもつれ込む一戦を2-1でサヨナラ勝ち。2シーズン連続でのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。

この一戦で趨勢を定めたのは、ビジター側の“ミス”だった。

延長11回裏二死満塁で、ドジャースのアンディ・パヘスが放った当たりは、ボテボテの投ゴロ。おそらく誰もが攻守交代を覚悟したが、フィリーズのセットアッパーであるオライオン・カーカリングが、まさかの捕球ミスをしてしまう。

それでも一塁に投げるには余裕があったように見えた。捕手のJ.T.リアルミュートも一塁への送球をジェスチャーで指示していたが、焦ってしまったカーカリングは本塁へ送球。これが大きく逸れてしまい、三塁走者の生還を許してしまったのだ。

マウンド上で膝から崩れ落ち、チームメイトたちに支えられながらグラウンドを後にしたカーカリング。試合後に「本当にクソみたいな状況だ」と漏らした24歳の右腕と嬉々としてシリーズ突破を喜ぶドジャースナインとのコントラストは、紙一重だった勝負の難しさを物語るようでもあった。

無論、通常であれば、やはり一塁送球がベター。3つのアウトを取り、流れは一気にフィリーズへと傾いていたかもしれない。しかし、地区シリーズの緊張からか、そんな「当たり前のプレー」ができなかった。