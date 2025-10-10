“クソみたいな判断ミス”に泣いた24歳右腕にド軍ロバーツ監督が異例の同情「素晴らしい投手。誰もあんな目には遭ってほしくない」
痛恨の捕球ミスからの悪送球に泣いたカーカリング(C)Getty Images
“結果”だけを見れば、あまりに痛恨のワンプレーだった。
現地時間10月9日、ドジャースは本拠地でフィリーズとナ・リーグ地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回までもつれ込む一戦を2-1でサヨナラ勝ち。2シーズン連続でのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。
【動画】平凡な投手ゴロで痛恨のミス フィリーズ右腕の悪送球シーンを見る
この一戦で趨勢を定めたのは、ビジター側の“ミス”だった。
延長11回裏二死満塁で、ドジャースのアンディ・パヘスが放った当たりは、ボテボテの投ゴロ。おそらく誰もが攻守交代を覚悟したが、フィリーズのセットアッパーであるオライオン・カーカリングが、まさかの捕球ミスをしてしまう。
それでも一塁に投げるには余裕があったように見えた。捕手のJ.T.リアルミュートも一塁への送球をジェスチャーで指示していたが、焦ってしまったカーカリングは本塁へ送球。これが大きく逸れてしまい、三塁走者の生還を許してしまったのだ。
マウンド上で膝から崩れ落ち、チームメイトたちに支えられながらグラウンドを後にしたカーカリング。試合後に「本当にクソみたいな状況だ」と漏らした24歳の右腕と嬉々としてシリーズ突破を喜ぶドジャースナインとのコントラストは、紙一重だった勝負の難しさを物語るようでもあった。
無論、通常であれば、やはり一塁送球がベター。3つのアウトを取り、流れは一気にフィリーズへと傾いていたかもしれない。しかし、地区シリーズの緊張からか、そんな「当たり前のプレー」ができなかった。
もっとも、勝負の重圧を知る者たちからはカーカリングへの同情の声が上がっている。試合後の会見で「これは本当に厳しい結果だよ」と語ったのは、勝者となったドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督だ。
「あの場面は投内連携や、ピッチャーのフィールディング練習でやるようなことだ。彼らは何千回もそれをしてきたに違いない。だけど、彼はあの瞬間、打者に集中しすぎていて、アウトカウントや状況をちょっとだけ忘れてしまったんだと思う。カーカリングは本当にすごい選手なんだ。だから彼には心から同情するよ。もちろん、我々が勝てたことは嬉しい。でも、今年の彼は本当に素晴らしい活躍をしてきたし、素晴らしい投手だ。だから……誰もあんな目には遭ってほしくない」
勝利した指揮官から贈られた異例の言葉。このメッセージを24歳の右腕はどう受け止めるだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]