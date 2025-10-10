空気で膨らませる形のハロウィン関連の玩具を製造する工場＝中国安徽省・淮北市/VCG/Getty Images

カリフォルニア州サンタクルス（ＣＮＮ）ラバーマスクやホラー映画の小道具、ゾンビゲームなどが所狭しと並ぶ倉庫。「ホラーがハロウィーンである必要はない。ライフスタイルそのものだ」と経営者のクリス・ゼフロさんは言う。

しかし米国のドナルド・トランプ大統領がこの春、中国を相手に貿易戦争を始めて以来、ゼフロさんがカリフォルニア州で経営する会社「トリック・オア・トリート・スタジオ」は苦境に立たされている。

同社は商品を製造・輸入して世界の小売り店１万社以上に販売しており、販売先は６５％を米国が占める。今年に入って負担した関税は８０万ドル（約１億２０００万円）を超えた。ハロウィーン＆コスチューム協会によると、ハロウィーン商品の約９０％は米国外製の部品を使用しており、最も多いのは中国製だ。

関税コストの影響で、ゼフロさんは１５年前に会社を設立して以来、初めて従業員１５人の解雇を強いられた。

「これまでの人生で最悪」と嘆くゼフロさんは、「みんな友人だし、家族ぐるみの付き合いだから、再雇用できればと願っている」と語る。しかし、ハロウィーン＆コスチューム協会で会計担当を務める立場から、「このビジネスは生き残るかもしれないし、生き残らないかもしれない、我々の業界で廃業せざるを得なかった会社もたくさんある」と打ち明けた。

トランプ大統領は４月、中国からの輸入品の大部分に課す関税を約２０％から１４５％に引き上げたが、その後５月に３０％に引き下げた。輸入業者はハロウィーンシーズン向けの商品を米国に輸入するにはコストがかかりすぎると判断し、４月には生産注文の多くが中止になった。

結果として、今年のハロウィーン商品は在庫が減り、コストが上昇。全米小売業協会（ＮＲＦ）によると、消費者が今シーズンに費やす額は過去最高の１人あたり１１４．４５ドルと、前年を１１ドル上回る見通しだ。

トランプ政権はＣＮＮの取材に対し、真の繁栄とは「良質な雇用」と「産業の活況」であり、「安価な中国からの輸入品」ではないと強調した。

これに対してゼフロさんは、トランプ政権の政策は自分たちのような米国企業も傷つけていると訴える。

「高すぎて手が届かない」

レイナ・ヘルナンデスさんは、ハロウィーンの日にドラマ「ウォーキング・デッド」に登場するカールの仮装をしたいという６歳の息子のために、コスチュームを準備している。カリフォルニア州ノースリッジの店ファントム・ハロウィーンでぴったりの帽子を見つけたが、値段は３０ドルだった。

「馬鹿馬鹿しすぎる。全然手が届かない。今年はコスチュームを買う余裕がないという人がたくさんいる」。そう話すヘルナンデスさんは、出費を分散させるために１品ずつ購入しているという。

ハロウィーンの買い物について尋ねたＮＲＦの調査では、今年は関税のために出費が増えるという回答が７９％に上った。ゼフロさんのような輸入業者はコストの一部（ゼフロさんの場合は６０〜７０％）を吸収しているが、残りはファントム・ハロウィーンのような小売店に転嫁される。同店を経営するライアン・ゴールドマンさんは、ヘルナンデスさんのような客に対してそのコストをどの程度転嫁するか決めなければならない。

「関税によって物価が上昇するのは承知の上で、できるだけ価格を抑えるのが理想だ」「１００％（の値上がり）は望まない。それは不公平だ」とゴールドマンさんは言う。

ゴールドマンさんによると、コスチュームの小売価格は今年、５〜１０ドル値上がりする見通し。子ども向けコスチュームの価格はできるだけ据え置く一方で、大人向けコスチュームを値上げしているという。

ただ、中国以外の国で製造された商品は、それほど値上がりしない可能性もある。例えばゼフロさんが使っているメキシコの工場産のゴム製マスクは貿易協定の対象となっているため現在のところ関税はかからない。ゴールドマンさんによると、ベトナム、インド、英国で製造されたコスメ商品も価格は据え置かれる。

それでも輸入コストを理由に今年は販売を見送った商品もある。

ゴールドマンさんは今年、大型の小道具や装飾品の注文を見送った。例えば店内に展示している高さ約２メートルのホラー人形は昨年からの持ち越しで、値段は３９９．９９ドル。今年であれば６００ドル近くになっていたはずだ。

ゼフロさんも、６分の１サイズのアクションフィギュアシリーズは、値上がりすれば売れないと判断して製造を中止した。現在は関税前に輸入した商品のみが残っている。

小規模事業者はホラー状態

関税負担はハロウィーン業界のあらゆる部分に打撃を与えている。

「コスト圧力を緩和したり、操業を米国内に移転したりできるだけの規模を持たない小規模製造業者にとって、この状況は重大な懸念を生じさせている」とハロウィーン・コスチューム協会は指摘する

ゼフロさんは、自分のような中堅中小企業が米国外の工場に依存しているのは、規制や税金のために米国内での製造が難しいからだと指摘。「本当に製造を米国に戻したいのなら、製造業がここから去った理由に目を向けなければならない」「国外の工場を使う企業を罰するのではなく、企業に製造するインセンティブを与えるべきだ」と訴えている。