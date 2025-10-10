10日からテスト配信…1球ごとのデータも可視化

NPBエンタープライズは、10日から株式会社コナミデジタルエンタテインメント、ソニー株式会社と共同でプロ野球速報アプリ「NPB+（プラス）」をテスト配信すると発表した。ホークアイのトラッキングデータや1球ごとのデータを可視化することができる。

同社は「日本の国民的スポーツとして高い人気を誇るプロ野球において、トラッキングデータを用いて新しい市場や顧客層の開拓を実現するために、3社は共同事業を行うための製作委員会を発足いたしました。その一環として、NPB 公認の信頼性と、最新テクノロジーによる視聴体験を組み合わせ、プロ野球ファンに新しい観戦スタイルを提供することを目的に開発しました。特に、3社による製作委員会形式を採用することで、各社の強みを結集しています」と説明した。

主な機能としてはホークアイトラッキングデータを用いたリアルタイム速報に加え、両リーグ12球団の全選手の経歴や情報などを見ることができる。他にもホークアイによるリプレー動画、試合情報やお気に入り球団の設定などが可能になっている。

製作委員各社のコメントは以下のとおり。

○株式会社NPBエンタープライズ執行役員デジタル事業部長 丹羽大介氏

「日本のプロ野球界は今期から12球団の公式戦のプレーデータを一括してシステム管理するDMPを運用し、今後より一層プロ野球のデータを活用した新たな体験価値を提供したいと考えております。コナミデジタルエンタテインメントの野球を楽しませる技術と、ソニーの最先端テクノロジーと協業し、様々なデータを可視化することにより、プロ野球選手の凄さを実感していただき、プロ野球の新たな魅力を感じていただけるアプリとして更なる開発を進めてまいります」

○株式会社コナミデジタルエンタテインメント執行役員 山本竜彦氏

「KONAMIはこれまで、『実況パワフルプロ野球』や『プロ野球スピリッツ』といった野球ゲームを通じて、野球の魅力を多くのファンの皆さまに届けてまいりました。今回の『NPB+』では、リアルなプロ野球の世界を、より深く、より直感的に楽しんでいただき、さらなる野球の魅力や新たな体験をお届けするアプリを目指していきます。今後も NPB エンタープライズならびにソニーと連携しながら、野球ファンの皆さまにとって欠かせない存在となるよう、アプリの進化とサービスの充実に努めてまいります」

○ソニー株式会社執行役員 平位文淳氏

「ソニーは「テクノロジーの力で未来のエンタテインメントをクリエイターと共創する」ことをミッションに掲げ、世界中の人に感動を提供し続けることを目指しています。本アプリの提供により、ホークアイの高精度なトラッキングシステムで得られる膨大なデータを活用して、お客様により深く、新しい野球の楽しみ方を提供できることを嬉しく思っています。NPB エンタープライズならびにコナミデジタルエンタテインメントとの協業により、日本のプロ野球におけるデータ活用の加速と、新しいファン層の獲得に貢献していきます」（Full-Count編集部）