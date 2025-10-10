にゃんこスター・アンゴラ村長、番組で本名公開「想像と違うって言われる」
【モデルプレス＝2025/10/10】お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が9日放送のフジテレビ系「何か“オモシロいコト”ないの？」（24時15分〜）に出演。本名を明かした。
【写真】アンゴラ村長の本名
この日は、芸名で活動する芸能人の本名を5つの選択肢の中から見つけ出すクイズを出題。アンゴラ村長が縄跳びしながら登場すると、本名の選択肢として稲葉里紗、田中和恵、佐藤歩実、安藤洋子、村田陽菜の5択を提示した。
アンゴラ村長は「本名でLINEやってて長谷川さんともLINEしたこともあるので、わかってくれると思ったんですが…」と期待を寄せたが、お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍は「書き換えちゃった気がする」と困惑。また本名について「想像と違うって言われる」とヒントを出した。そして、公開されたアンゴラ村長の本名は「佐藤歩実」。回答者の長谷川らは外してしまい。アンゴラは「ひどいLINEしたのに」とショックを受けていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】アンゴラ村長の本名
◆アンゴラ村長の本名を推理
この日は、芸名で活動する芸能人の本名を5つの選択肢の中から見つけ出すクイズを出題。アンゴラ村長が縄跳びしながら登場すると、本名の選択肢として稲葉里紗、田中和恵、佐藤歩実、安藤洋子、村田陽菜の5択を提示した。
◆アンゴラ村長、本名でLINE交換済みの長谷川忍に「ひどい」
アンゴラ村長は「本名でLINEやってて長谷川さんともLINEしたこともあるので、わかってくれると思ったんですが…」と期待を寄せたが、お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍は「書き換えちゃった気がする」と困惑。また本名について「想像と違うって言われる」とヒントを出した。そして、公開されたアンゴラ村長の本名は「佐藤歩実」。回答者の長谷川らは外してしまい。アンゴラは「ひどいLINEしたのに」とショックを受けていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】