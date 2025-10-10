竹内渉（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/10】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が10月9日、自身のInstagramを更新。オフショルダー着用のプライベートショットを公開した。

◆竹内渉、オフショルダーで美デコルテ披露


竹内は「プチ遠出した日 9月の怒涛のワンオペラッシュを無事に乗り越えたので、ご褒美時間 久しぶりに海見ながらの美味しいご飯タイムに癒されました」とコメントし、海辺での食事場面や海をバックにした自身のショットなどを公開。リボン柄の白いオフショルダートップスにデニムパンツというカジュアルな装いで、美しいデコルテと肩のラインを披露した。

◆竹内渉の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「幸せそうな笑顔」「綺麗な海が似合う」「可愛すぎる」「肌綺麗」などと反響が寄せられている。

白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表し、2024年2月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女の誕生を報告していた。（modelpress編集部）

