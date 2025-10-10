似てるのは嬉しいけど…「水野美紀 96.3％」の結果に松本若菜モヤモヤ
女優の松本若菜（41歳）が、10月9日に放送されたバラエティ番組「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（TBS系）に出演。芸能人の誰に似ているかを判定するアプリで“水野美紀に似ている”と判定され、「めちゃめちゃ嬉しいけど」と喜びつつ「モヤモヤする」と語った。
日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する妻夫木聡と松本若菜が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。松本のファンが、芸能人の誰に似ているか判定するアプリを松本に使って欲しいとリクエストしたところ、「水野美紀 96.3％」という結果に。
松本は「めちゃくちゃ嬉しいけど」と、水野美紀に似ていると判定されたことは喜びつつ、松本自身で判定されなかったことに「『松本若菜』が出てこなかったことに少しモヤモヤする」と話す。
妻夫木が同じアプリを使ってみたところ「妻夫木聡 100％」だったため、松本は「絶対リベンジさせてください！」とメラメラ。
その後、松本がもう1度アプリを使ってみると、再び「水野美紀 96％」と診断され、松本は「がんばります」と話し、妻夫木も「いっぺん、（水野のところへ）ご挨拶に行こう」と語った。
