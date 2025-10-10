◎「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月５日・美原総合スポーツグラウンドほか）◆中学１年生の部 ▽１回戦 富田林ボーイズ７−０東大阪河内ボーイズ

富田林が快勝発進した。立役者は北川だ。初回２死二、三塁で左中間を破る３ラン。続く２回にも左越えのランニング３ランを放ち、７得点のうち６打点をたたき出した。「初回はヒットで先制の１点を取る意識でした。２打席目は真芯に当たって手応えがあった」。公式戦初本塁打の５番打者は無邪気に喜んだ。

先発の伯井も４回２死で交代するまで３安打無失点の好投。無四球がキラリと光った右腕は「コントロールは自信がある。理想の投球でした」とニッコリ。投打がガッチリかみ合った。

内野陣も、もり立てた。２回には川越が中前に抜けそうな二ゴロをさばき、３回にはサード村本主将が三遊間ゴロを横っ跳びで好捕。主将は「みんながつないで点を取れ、守備でもチームのためにという思いが出ていた。みんな元気で活気があった」とナインを頼もしげに見回していた。

〇…東大阪河内は初回に萩原の中前安打と平山の左翼線二塁打で１死二、三塁としたが先制ならず。３回にも２死二、三塁を逃し、ホームが遠かった。３安打で敗れ、森田主将は「（富田林は）思っていたより打った。自分たちの力を出せなかった」と悔しそうに振り返った。