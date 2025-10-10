「第５５回日本少年野球関西秋季大会」（報知新聞社など主催、１０月１８日開幕・ＲｅＦｉｌｌスタジアム＝淡路佐野運動公園第１野球場ほか）の組み合わせ抽選会が４日、大阪市内のゼット株式会社本社で開催された。本大会進出を決めた中学生の部２４、小学生の部１８チームの主将らが参加。ともに１１月２日に決勝が行われる予定だ。

緊張感のある抽選会場で、各チームのキャプテンらが静かに闘志を燃やした。中学生の部は３チームが初出場。決勝戦を延長８回サヨナラ勝ちで初切符をつかんだ大阪山直（やまだい）ボーイズ（大阪南支部）の渕上主将は「本当にうれしかった。チームは最高の雰囲気で練習ができている」と笑顔。３年連続出場の福知山ボーイズ（京都府支部）との初陣へ、「タイガースカップでも優勝したい。絶対勝つ」と鼻息を荒くした。

同じく初出場の大阪泉大津ボーイズ（大阪阪南支部）は、２回戦からの登場。抽選を終えた小森主将は「日頃の行いが結果に出ていますね」とニヤリ。「みんなで盛り上がっていこうと話した。絶対、甲子園に行きます」と力強く語った。４４年ぶりに出場を決めた大阪東ボーイズ（大阪北支部）は、和歌山御坊ボーイズ（和歌山県支部）と対戦する。なお今大会でベスト４のチームには、タイガースカップ出場権が与えられる。

小学生の部は、昨年連覇を果たした堺中央ボーイズ（大阪阪南支部）の青山主将が「チーム状況はいいので、勝ち上がりたい。３連覇狙います」と腕をぶした。今夏に全国制覇した滋賀大津ボーイズ（滋賀県支部）の河上主将は「関西では負けられない」と日本一のプライドを胸に戦う覚悟。小学生の部の上位進出チームは、オリックス・バファローズカップなどへ出場できる。

〇…選手宣誓を任された２人はどのチームの主将よりも気を引き締めた。中学生の部で選手宣誓を務めることに決まった神戸ボーイズ（兵庫県東支部）の桑田主将は「選ばれた人だけが立てる場所。緊張の反面、楽しみもある」と目を輝かせ、「タイガースカップに出られるように頑張りたい」と、胸を躍らせた。

小学生の部で大役を務めるのは大阪堀江ボーイズ（大阪南支部）の増田主将。名前を呼ばれた際には目を丸くしていたが、「やるしかない。やるからにはちゃんとしたい」と気合十分。枚岡ボーイズ（大阪中央支部）との初戦に向け、「まず一勝取りたい」と意気込んだ。