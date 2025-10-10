1995年度に11本が放映されたNHKのドキュメンタリー番組『映像の世紀』。その続編として2022年に始まった『映像の世紀バタフライエフェクト』は、人々の営みの連鎖がいかに歴史を紡いでいくかを描くシリーズだ。これまで110本が放映された（毎週月曜22時〜放送中）。

番組の大ファンを公言する脳科学者・茂木健一郎氏の言葉に熱が籠もる。

「『映像の世紀』シリーズは、NHKの精鋭スタッフが制作し、日本のテレビ番組の中で国際水準に届く数少ない作品です。一次資料の映像のみで構成されているのですが、世界中から貴重な映像を収集するリサーチ力、それを効果的に構成する編集力が素晴らしいです」

茂木氏が特に感銘を受けたという5作品は、「独裁者」と「喜劇王」の因縁、冷戦時代の核戦争の危機、原爆を生んだ科学者たちの自責、天才たちが夢見た人工知能の進化、アメリカ人の夢や絶望を運んだ大陸横断道路の歴史など、バリエーションに富む。

茂木氏は「番組の根底にある『歴史を見る目』に共感を持つ」と語る。

「『バタフライエフェクト』とは、ブラジルの密林での蝶の羽ばたきのような小さな出来事がやがてテキサスでの竜巻のような大きな現象に繋がる、という複雑系科学の考え方です。歴史もまさにそうで、一見無関係な小さな事象が複雑に絡み合い、予想もしない展開を経て大事件に発展する。そしてそこには必ず人間ドラマがある。そうした歴史を上手く描いています」

●アインシュタイン 科学者たちの罪と勇気

（初回放送日：2022年4月11日）

アインシュタインが生んだ相対性理論。やがてオッペンハイマーらによる原爆の開発へと繋がり、実際に広島、長崎に投下され、冷戦時代に米ソが核を突きつけ合うと、科学者たちは自責の念を吐露する。

「20世紀の文明も戦争も科学がもたらしました。その意味でアインシュタインは功罪相半ばする存在。生意気が災いして大学の研究者に採用されず、特許局の仕事に就いたのが天才科学者誕生のきっかけとなったエピソードも、バタフライエフェクト的で面白い」（茂木氏）

●ヒトラーVSチャップリン 終わりなき闘い

（初回放送日：2022年6月6日放送）

1889年に4日違いで生まれたヒトラーとチャップリンの因縁を描く。チャップリンがサイレントで演じたキャラクターの見た目がヒトラーに似ていたことを始め、ともに映像で人々を熱狂させるなど共通点もある。その因縁が頂点に達したのが、ヒトラーを強烈に批判した初のトーキー作品「独裁者」（1940年10月アメリカで公開）。

「まだナチスが破竹の勢いの頃で、一歩間違えばチャップリンは身の危険に晒される。チャップリンの凄みが伝わり、シリーズの最高傑作です」（茂木氏）

●キューバ危機 世界が最も核戦争に近づいた日

（初回放送日：2022年6月27日）

世界が最も核戦争に近づき、寸前で回避されるまでの13日間を描く。1962年10月、キューバに核ミサイルを発射できるソ連の基地が建設されつつあることが発覚。アメリカでは軍幹部がミサイル基地への先制攻撃を強硬に主張したが、時のケネディ大統領は最後まで抑制した対応を崩さなかった。

「米ソ、キューバの動きを1日ごとに時系列で描く手法が迫真。ちょっとしたすれ違いで危機が高まり、指導者のキャラクターが運命を分けるという歴史の本質、恐さもわかる」（茂木氏）

●ルート66 アメリカの夢と絶望を運んだ道

（初回放送日：2024年6月10日）

アメリカ中東部シカゴから西海岸サンタモニカを結び、1926年に開通したルート66（1985年廃線）。1930年代には砂嵐で故郷を追われた人々がカリフォルニアに救いを求め、1950年代にはファストフード、モーテルなどのロードサイドビジネスが栄え、1960年代にはヒッピーが聖地カリフォルニアを目指した。そのルート66の歴史をロードムービー的にまとめた。

「単純に自分も一生に一度この道を走ってみたいと思わせる楽しい作品で、登場するアメリカ人もチャーミング。企画の勝利です」（茂木氏）

●AI 未来を夢みたふたりの天才

（初回放送日：2025年5月19日）

人工知能が生まれる未来を75年前から考え、「人工知能の父」と呼ばれるイギリスのアラン･チューリング。その夢を継ぎ、脳とコンピューターの関係を研究したアメリカのフォン・ノイマン。2人の数学者の夢がコンピューターの進化で現実になっていく過程をチェスや囲碁の王者らとの対戦などを通して描く。

「脳とAIの研究をしている僕が見てもよくまとまっていたし、初めて見る珍しい映像もありました。一般の人はAIリテラシーが身につきます。その後の状況も踏まえた続編も期待したい」（茂木氏）

【プロフィール】

茂木健一郎（もぎ・けんいちろう）／1962年、東京都生まれ。脳科学者、ソニーコンピュータサイエンス研究所上級研究員。『AIで覚醒する脳』など著書多数。

取材・文／鈴木洋史

※週刊ポスト2025年10月17・24日号